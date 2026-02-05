Эндокринолог развенчал мифы о сахарном диабете

В столичном департаменте здравоохранения решили развенчать мифы о сахарном диабете и попросили для этого прокомментировать их заведующую эндокринологическим отделением Морозовской больницы Ирину Рыбкину.

Начала она с утверждения, что диабетом не болеют дети.

«Диабет 1-го типа (инсулинозависимый) — это часто болезнь молодого возраста. Пик заболеваемости приходится на детский и подростковый возраст, — объяснила доктор. — Но заболеть можно и во взрослом возрасте».

Еще один распространенный миф касается того, что заболеть можно, если есть много сладкого. Однако в реальности причина диабета 1-го типа — сбой иммунной системы, разрушающий клетки, производящие инсулин. При этом излишняя любовь к сладкому и быстрым углеводам в целом ведет к ожирению, а уже оно служит главным фактором риска развития диабета 2-го типа.

Третий миф: при диабете можно есть только овощи и гречку.

«Главный принцип — здравый смысл и здоровый рацион, — отвечает на это врач. — Важно учитывать количество и качество углеводов. Гречка, как и другие крупы, содержит углеводы и повышает сахар в крови. Выбор крупы — дело вкуса, а не строгого запрета».

Четвертый миф касается якобы неизлечимости диабета. Это заболевание — действительно хроническое, однако его можно контролировать и жить при этом полной жизнью.

