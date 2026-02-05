Диетолог рекомендовал делать гимнастику при желании употребить сладкое

Реверсивная поза поможет контролировать тягу к глюкозе.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Совет реверсивной позы. Если захотелось сладенького, чувствуете, что голова хуже соображает, нужна глюкоза для подпитки мозга, то наклоняемся или учимся стоять на голове. Не сразу, конечно. Нужно делать наклоны, приседания, прокачивать микроциркуляцию. То есть гимнастику дома на коврике делать, необязательно ходить в спортзал».

Ранее диетолог Дарья Чалова указала на высокое содержание сахара в пастиле. Оно превышает дневную норму. Не стоит злоупотреблять этим продуктом, отметила она.