Как сохранить бодрость днем, если ночью вы не спали ни минуты

Есть множество причин, почему мы не спали ночью. Заболел ребенок, засиделись с подругами допоздна, вышел весь сезон долгожданного сериала, сдача проекта... Понятное дело, бессонная ночь скажется на дневной продуктивности.

Вы весь день будете «клевать носом» и каждую свободную минуту будете мечтать о сне. Хорошо, если никуда не надо и можно компенсировать ночную бессонницу утренним сном. А что делать, если нужно на работу или просто быть в строю целый день? Но и тут есть парочка рабочих лайфхаков.

Контрастный душ

Холодная вода бодрит не хуже, а может и лучше энергетика. Но не все готовы к такому температурному шоку от ледяных обливаний, да и не всем такое полезно. А вот контрастный душ — самое то. Поочередное обливание холодной и горячей водой помогает быстрее проснуться и прийти в себя, улучшает кровообращение, повышает уровень энергии и укрепляет иммунитет. Чувствовать вы будете себя точно лучше. В течение дня, если подкатывает сонливость, можете мыть руки холодной водой — это освежает не хуже душа.

Движение — жизнь

Ночью наш организм отдыхает, поэтому во время пробуждения все функции включаются постепенно. Чем меньше активности после подъема, тем сложнее проснуться. Поэтому не теряйте драгоценные минуты и сделайте зарядку. Вместо зарядки можно выйти на пробежку или прогулку в быстром темпе. Во время физических нагрузок в организме улучшается кровообращение, ткани насыщаются кислородом, вы просыпаетесь и чувствуете бодрость.

Покатайте мячик стопами

На стопах расположено множество активных точек, которые стимулируют работу внутренних органов и головного мозга. Поэтому после массажа стоп улучшается общее самочувствие. Чтобы взбодриться будет достаточно пару минут покатать стопами мячик (еще можно походить по камням). Как только в течение дня будете чувствовать сонливость, снова прибегайте к приему.

Массаж шейно-воротниковой зоны

В течение дня делайте себе простой массаж шейно-воротниковой зоны (если есть возможность, можете кого-нибудь попросить) и массируйте мочки ушей. Метод помогает крови лучше циркулировать по организму, мозг получает свою порцию питание и кислорода. Вы будете чувствовать себя гораздо бодрее и сможете выполнить все дела, отложенные на день.

Кофе, кофе, кофе

Способ довольно очевидный. Только не стоит наливать себе сразу 3 кружки кофе. Выпейте свою стандартную норму, она взбодрит точно также. Если же превысить свою норму, есть риск перевозбудить нервную систему. А там и до тахикардии, панических атак и снижения концентрации недалеко. Если кофе вам нельзя, можете добавить в чай настойку элеутерококка или женьшеня. Это два мощных природных тоника, которые улучшают работоспособность мозга. И обязательно в течение всего дня пейте воду, ведь организм после бессонной ночи сильно обезвожен.

Сложные углеводы на завтрак

Никаких конфет и сдобных булочек. Они вызывают скачок уровня сахара и вызывают прилив сил, но очень кратковременный. Потом все равно спать захочется. Сложные углеводы же заряжают энергией и помогают сохранять бодрость целый день. К сложным углеводам относятся каши, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, гречневая каша, киноа, булгур.

Вздремните

Если есть такая возможность, то не откажите себе в удовольствии поспать хотя бы минут 20-30. Это лучше, чем ничего. Даже такой микросон способен творить настоящие чудеса, вы будете чувствовать себя бодрее, когда проснетесь и сможете продержаться до вечера. Не забудьте только завести будильник, иначе есть риск проспать все на свете. Вечером же постарайтесь лечь пораньше.

Обеспечьте максимально яркое освещение

Темнота нужна, чтобы организм начал вырабатывать мелатонин — гормон сна. Когда на улице и в помещении светло, организм понимает, что спать еще рано. Поэтому никакого приглушенного света, включите все источники света. При возможности выйдите на улицу или балкон хотя бы минут на 10-15.

Жуйте жвачку

Жевательная резинка помогает улучшить мозговую активность и работоспособность. Поэтому, если чувствуете, что засыпаете, пожуйте жвачку. Желательно мятную. Мята способствует активности мозга. Кстати, есть некоторые ароматы, которые тоже бодрят. Например, мандарина, лимона, апельсина, розмарина. Вы можете капнуть понравившееся эфирное масло (или несколько) на салфетку и положить рядом с рабочим столом.