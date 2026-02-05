Терапевт развеял миф о пользе популярного варианта завтрака

Многие любят начинать день с сочетания кисломолочных продуктов с фруктами, но польза такого микса – это популярное заблуждение.

«Банан с творогом или йогуртом на завтрак – смесь, которая тяжело переваривается, – рассказала врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала "Просто о здоровье" Ирина Никулина. – Такое сочетание способствует образованию слизи. Итог – частые насморки, отиты и бронхиты, особенно в зимний сезон. Любые фрукты в сочетании с йогуртом запускают активную ферментацию в кишечнике, приводя к вздутию и дискомфорту».

Проблема легко решаема, если заменить продукты из коровьего или козьего молока на растительное, добавила врач.

