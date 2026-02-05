Диетолог ел популярный овощ каждый день и рассказал о результатах

Диетолог Лорен Манакер решила каждый день есть популярный овощ и поделилась результатами эксперимента. О них специалистка рассказала изданию Prevention.

По словам Манакер, обычно она предпочитает есть более нежный шпинат, но недавно в течение недели каждый день употребляла в пищу кейл. Она добавляла эту листовую капусту в супы и гарниры, а также в салаты, которые заправляла оливковым маслом с лимонным соком, чтобы сделать консистенцию продукта мягче. Диетолог отметила, что физически чувствовала себя хорошо.

«Я не испытала никаких чудесных изменений: уровень моей энергии был стабильным, я не проснулась внезапно с идеальной кожей. Но осознание того, что я приблизилась к удовлетворению своих потребностей в овощах, придало мне сил, а пищеварение стало хорошим и комфортным. Не было никаких негативных побочных эффектов, никакого вздутия живота, и меня не тошнило от вкуса, как я опасалась», — пошутила специалистка.

Она напомнила, что в капусте кейл содержится суточная норма витаминов А, К и С, она благоприятно воздействует на печень, является источником антиоксидантов и помогает поддерживать здоровье глаз.

«Буду ли я продолжать есть капусту кейл каждый день? Скорее всего, нет. Я твердо верю в разнообразие. Шпинат, мангольд, руккола и латук — все они обладают уникальными полезными свойствами, а чередование зелени гарантирует получение более широкого спектра питательных веществ (и не даст заскучать)», — заключила Манакер.

