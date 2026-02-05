Найден способ ускорить восстановление мышц и снизить воспаление в организме

Пюре манго снижает уровень воспаления и ускоряет восстановлением мышц при интенсивных физических нагрузках. К такому выводу пришли исследователи из Тайланда, изучавшие рацион игроков национальной сборной по пляжному волейболу. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В пилотном исследовании спортсмены в течение четырех недель ежедневно потребляли по 600 граммов мангового пюре. В другой период они употребляли плацебо с сопоставимой калорийностью. Сравнение показателей крови показало: фрукт снижал уровни C-реактивного белка и интерлейкина-6 — ключевых маркеров системного воспаления. Также уменьшалась концентрация креатинкиназы, фермента, связанного с повреждением мышц после интенсивных физических нагрузок.

Помимо этого, у участников фиксировались изменения в иммунных показателях. Увеличивалась доля CD4+ T-клеток и повышалось соотношение CD4/CD8, что может указывать на более устойчивое состояние иммунной системы в условиях регулярных тренировок. При этом масса тела, состав тела и общее потребление энергии за время эксперимента не менялись.

Авторы отмечают, что полученные данные не позволяют рассматривать манго как универсальное средство для восстановления, однако указывают на потенциальную пользу включения этого фрукта в рацион спортсменов. Для подтверждения эффектов и разработки практических рекомендаций необходимы более масштабные и длительные исследования.