Терапевт объяснил, как увлажнитель воздуха может навредить здоровью

Стремясь спастись от экстремально сухого зимнего воздуха, жители квартир могут невольно создать ещё большую угрозу для здоровья, если неправильно используют увлажнители. Врач-терапевт Евгений Космынин в беседе с aif.ru предупредил, что небрежный уход за прибором способен превратить его в источник опасных бактерий.

В резервуаре прибора образуется биоплёнка из микроорганизмов. При работе ультразвуковые и импеллерные модели распыляют в воздух мельчайшие капли воды вместе с бактериями, среди которых могут быть и опасные легионеллы, способные вызывать тяжёлую пневмонию. В зоне риска находятся дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Эксперт раскрыл ключевые правила безопасности при эксплуатации увлажнителя.

Для ультразвуковых моделей предпочтительна дистиллированная вода — это уменьшит «белую пыль» и накипь. Ежедневно меняйте воду и полностью просушивайте бак. Мойте все детали, контактирующие с водой, мягким средством каждые два–три дня. Проводите регулярную дезинфекцию (примерно раз в неделю) согласно инструкции. Своевременно заменяйте фильтры и картриджи. При наличии в доме младенцев или людей с ослабленным здоровьем лучше выбирать паровые или традиционные модели «холодного» типа, которые не создают мелкодисперсный аэрозоль.

Эксперт также напоминает о важности контроля уровня влажности. Оптимальный для здоровья диапазон — 30–50%. Избыток влаги (показателем служит конденсат на окнах) способствует росту плесени.