Психолог назвал продукт, который повышает уровень концентрации

Это полезная и вкусная идея для перекуса. Психолог Дарья Сальникова назвала продукт, который повышает уровень концентрации. Она посоветовала есть цитрусовые, когда нужно сфокусироваться на каком-то деле.

«Если вы работаете по ночам, долго занимаетесь или работаете, то не ешьте шоколад. Сначала глюкоза подскачет, а потом резко упадёт, и вы захотите спать. Ешьте лучше цитрусовые», — сказала эксперт.

Сальникова объяснила, что наше питание — это не только вопрос калорий и витаминов. Это тонкий инструмент влияния на гормоны, настроение и концентрацию. Прислушиваясь к своим пищевым импульсам и понимая их природу, мы можем сделать этот инструмент своим союзником для здоровья не только тела, но и психики.