Специалисты объяснили, когда хруст в суставах опасен

Хруст и щелчки в коленях, шее или пальцах пугают многих людей и часто ассоциируются со старением или развитием артрита. Однако в большинстве случаев такие звуки не представляют опасности для здоровья суставов, объяснили специалисты. Об этом сообщает портал The Conversation.

Чаще всего щелчки, например при хрусте пальцев, связаны с процессом кавитации. Сустав заполнен синовиальной жидкостью с растворенными газами. При резком растяжении давление падает, образуется газовый пузырек, который схлопывается с характерным звуком. Именно поэтому один и тот же сустав нельзя «хрустнуть» несколько раз подряд — газу нужно время, чтобы снова раствориться.

Другие звуки имеют иную природу. Щелчки могут возникать, когда сухожилия скользят через костные выступы, а скрежет и хруст в коленях — так называемая крепитация — связаны с движением суставных поверхностей и хряща. Колени особенно подвержены таким звукам из-за сложной механики работы надколенника и влияния мышечного баланса.

«Сам по себе шум в суставе редко имеет клиническое значение. Врача должны насторожить не звуки, а боль, отек, блокировка сустава или снижение его функции», — подчеркнули ученые.

Распространенный миф о том, что привычка хрустеть суставами вызывает остеоартрит, научно не подтвержден. Исследования не выявили устойчивой связи между регулярным хрустом и повреждением суставов.

Многие люди отмечают кратковременное облегчение после щелчка. Это связано с увеличением подвижности, снижением мышечного напряжения и рефлекторным расслаблением. Однако эффект носит временный характер.

Хруст не устраняет причину дискомфорта. Если облегчение достигается только за счет постоянного «щелканья», значит, проблему нужно решать упражнениями и движением.

С возрастом суставные звуки встречаются чаще, но это не повод отказываться от физической активности. Напротив, движение необходимо для питания хряща и поддержания здоровья суставов.

Эксперты подчеркнули: если щелчки не сопровождаются болью и ограничением движений, они, как правило, безопасны. При появлении дополнительных симптомов стоит обратиться к врачу, но в большинстве случаев активный образ жизни остается лучшей стратегией для сохранения суставов.