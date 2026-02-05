Доктор предупредил об опасностях «мужского климакса»

У мужчин может наступить потеря интереса к жизни при низком тестостероне, но искусственно повышать его опасно, рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН.

Американский ученый Джед Даймонд доказал, что у мужчин тоже бывают периоды, когда на их поведение влияют гормоны. На это влияет тестостерон, чей пик обычно приходится на раннее утро (с 6:00 до 8:00), что дает прилив энергии, повышает либидо и концентрацию. К вечеру (18:00–22:00) уровень гормона закономерно снижается, что может проявляться усталостью, раздражительностью и желанием побыть в покое. Исследователь уже назвал этот феномен «мужскими месячными». Его работу опубликовало издание Heathline. Скорогудаеву не удивили такие факты.

«Это не пик, это биоритм колебания гормонов. С этим же связана и эрекция — неотъемлемая вещь в жизни любого мужчины. Такие биоритмы происходят и у женщин, и у мужчин. У нас гормоны одинаковые, но они разные в своем соотношении. Половые гормоны более активны в утренние часы, причем речь именно о мужских. А к вечеру концентрация падает. Это так природа делает специально, чтобы менять чувствительность рецепторов, потому что, если постоянно будет один уровень гормона, то чувствительность будет снижаться. Если вы очень часто едите соленое, то перестаете чувствовать вкус — вам хочется все больше и больше», — отметила она.

Врач добавила, чем может быть опасен для мужчин недостаток тестостерона.

«Избыток встречается редко, люди, наоборот, не любят низкий тестостерон по многим причинам. С возрастом его снижение приводит к тому, что наступает "мужской климакс": возникает эректильная дисфункция. Помимо этого, уменьшается объем мышечной массы — накачать ее уже нельзя. Везде добавляется жир, развиваются метаболические синдромы на фоне вот этого ожирения. Но самое главное, что делает тестостерон и вообще андрогены — это обеспечивает либидо. Что такое либидо? Либидо — это желание жизни, стремление чего-то достигать, хорошее самочувствие, в том числе и мотивация, но некоторые люди даже не замечают снижения. Они включают апатию, пофигизм и просто лениво живут. Сейчас есть такая тактика, когда мужчинам начинают вводить тестостерон достаточно рано. Они колют его себе, но на за все надо будет заплатить, потому что андрогены, к сожалению, участвуют активно в процессе старения, и снижают защиту сердечно-сосудистой системы. Поэтому растут риски появления гипертонии, гипертрофии левого желудочка, высокого давления и атеросклероза», — подчеркнула она.

