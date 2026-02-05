Какие продукты на завтрак могут навредить психическому здоровью

Психиатр Дэниел Амен предупредил, что некоторые популярные продукты, которые обычно едят на завтрак, негативно сказываются на психическом здоровье. Его слова приводит издание Metropoles.

По словам Амена, люди, которые имеют напряженный график, обычно отдают предпочтение быстрым перекусам с утра. Речь идет о мюсли в форме батончиков, хлопьях, овсянке с добавленным сахаром и других сладких продуктах, пояснил он.

«Сахар и продукты, которые быстро превращаются в сахар, — это худшая пища для употребления по утрам», — предупредил врач.

Доктор утверждает, что сначала человек действительно почувствует прилив энергии, но он будет кратковременным. Затем у него появятся трудности с концентрацией внимания и рассеянность, которые сохранятся в течение всего дня. В связи с этим от перечисленных продуктов на завтрак стоит отказаться, призвал Амен.

