Может ли метан в кишечнике спровоцировать рак

Существует связь между высоким уровнем выделения метана и рядом серьезных патологий ЖКТ, такими как избыточный вес, колоректальный рак и воспалительные процессы слизистой оболочки толстой кишки, об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Медведев.

© Газета.Ru

Метаногенность — способность некоторых типов микроорганизмов кишечной микробиоты выделять газообразный метан в процессе своей жизнедеятельности. Знание уровня метаногенности позволяет скорректировать диету таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения опасных состояний.

«Например, пациентам с повышенным уровнем метаногенной активности рекомендуется ограничить потребление продуктов, богатых простыми углеводами и крахмалом, заменяя их овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Такой подход позволит уменьшить образование газов и нормализовать работу пищеварительной системы. Кроме того, выяснилось, что продукты с высоким содержанием пробиотиков и пребиотиков способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, снижая уровень вредных микробов и улучшая общее состояние здоровья пациента», — объяснил врач.

По его словам, исследования показывают, что разнообразие бактерий в кишечнике определяет эффективность иммунной системы организма, регулирует обмен веществ и влияет на усвоение питательных элементов. Однако именно современное питание негативно сказывается на здоровье микроорганизмов желудочно-кишечного тракта, приводя к увеличению количества патогенных бактерий и уменьшению полезных видов.

«Изучение индивидуальной особенности состава кишечной микробиоты открывает новые перспективы персонализированного подхода к формированию здорового образа жизни и рациональному питанию», — заключил доктор.

Благодаря работе профессора Медведева мы получили научно обоснованные рекомендации, позволяющие каждому человеку подобрать наиболее подходящий режим питания, соответствующий индивидуальным особенностям своего организма.