Нутрициолог назвал семь неочевидных продуктов, мешающих похудеть

Многие уверены, что для похудения достаточно отказаться от сладкого и считать калории. Однако на кухне могут скрываться продукты, которые воспринимаются как безобидные или даже диетические, но на деле незаметно мешают сбросить вес. Нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru раскрыла список из семи неочевидных «врагов» стройности.

Протеиновые и злаковые батончики. Несмотря на здоровый имидж, они часто содержат скрытые сахара, подсластители и химические добавки. Употребляя их в качестве перекуса, человек рискует начать переедать, отказываясь от действительно полезных продуктов.

Сухофрукты. Многие производители покрывают их сиропами для улучшения вкуса и вида. Это делает и без того калорийные сухофрукты (банан — 390 ккал, финики — 280 ккал) настоящими «сахарными бомбами».

Фруктовые соки (свежевыжатые). В них отсутствует клетчатка, которая замедляет усвоение сахара. Фруктоза из сока быстро всасывается, вызывая резкий скачок глюкозы в крови и способствуя накоплению жира. Кроме того, соки стимулируют аппетит.

Готовая магазинная еда «для ПП». Курица с гречкой или ПП-сырники из супермаркета часто содержат избыток масла, сахара, соли и консервантов. Усилители вкуса замедляют метаболизм, а недостаток белка в таких блюдах может привести к потере мышечной массы.

Растительное молоко. Миндальное или овсяное молоко из магазина часто содержит подсластители, консерванты и добавки. Обилие омега-6 в миндальном и углеводов в овсяном может стимулировать набор веса и вызывать расстройства ЖКТ.

Вяленое и копчёное мясо птицы. Кажущаяся полезной вяленая куриная грудка может содержать переизбыток соли, сахара, усилителей вкуса и масел. В копчёных вариантах образуются продукты гликации, которые усиливают набор веса.

Готовые смузи. Покупные смузи делают на основе сладких фруктов с добавлением подсластителей. Фруктоза без клетчатки вызывает резкий скачок, а затем падение уровня сахара в крови, что уже через час приводит к новому приступу голода, предупреждает эксперт.