Названа лучшая схема вакцинации от клещевого энцефалита

Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет 5-7 месяцев, сообщила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморье Любовь Семейкина.

Она уточнила, что курс вакцинации проводится по определенной схеме и состоит из двух внутримышечных инъекций с интервалом в 1-7 месяцев. Однако самым оптимальным является интервал между первой и второй прививками в 5-7 месяцев, это осень-весна. Эксперт посоветовала начинать вакцинацию осенью.

Семейкина в беседе с РИА Новости отметила, что первая ревакцинация проводится через 12 месяцев, в последующем прививки ставят один раз в три года. Не успевшим привиться возможна вакцинация по ускоренной схеме - с перерывом в один месяц между первой и второй прививкой.

Заканчивать вакцинацию нужно за две недели до выезда в лесную зону, подчеркнула врач.

Семейкина уточнила, что прививки проводятся в «Центре вакцинопрофилактики», в поликлиниках по месту жительства и других лечебно-профилактических организациях. Коллективы прививаются по месту работы или учебы.

