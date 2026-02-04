Что такое холестерин и зачем он нужен организму

Холестерин часто ассоциируется с неправильным питанием, лишним весом и угрозой для здоровья. Однако без этого вещества жизнедеятельность нашего организма была бы невозможна. Что такое холестерин, чем отличается «плохой» от «хорошего» и как держать его уровень под контролем — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Что такое холестерин

Холестерин, или холестерол, — это жироподобное вещество, которое помогает «строить» клетки и делает их мембраны прочными, но при этом эластичными. Помимо этого, холестерин участвует в синтезе гормонов, в частности, половых гормонов и кортизола. Он также нужен для выработки витамина D и желчных кислот, которые помогают усваивать жиры из пищи и поддерживать иммунитет, кости и нервную систему, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин.

В организме холестерин существует в двух основных формах:

свободный холестерин — является структурным компонентом клеточных мембран;

связанный, или эстерифицированный, холестерин — транспортируется в крови липопротеинами и запасается в тканях.

«Хороший» и «плохой» холестерин: в чем разница

Не всякий холестерин вреден, его качество определяют липопротеины — молекулы, которые транспортируют вещество по организму к тканям и органам, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

«Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии. Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире.

холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии. Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире. «Хорошим» холестерином называют липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они подбирают «посылки», которые разбросали «небрежные курьеры» на эндотелии, не давая бляшкам расти, что помогает сохранять эластичность сосудов и поддерживать нормальный кровоток. Если «уборщиков» мало, просвет артерий может полностью заблокироваться, что повышает риск развития инфаркта или инсульта.

Нормы холестерина для взрослых

Уровень холестерина в крови зависит от возраста и пола. У мужчин его концентрация повышается в раннем и среднем возрасте и снижается в старости. У женщин уровень холестерина увеличивается медленнее, но после менопаузы может превысить показатели мужчин.

Как пояснил Алексей Никитин, здоровым взрослым общий холестерин лучше держать на уровне до 5,0 ммоль/л, а «плохой» холестерин (ЛПНП) — до 3,0 ммоль/л. Пожилым людям врач советует ориентироваться не на возраст, а на сердечно-сосудистый риск.

«Если у человека гипертония, диабет, или он перенес инфаркт или инсульт, нормы становятся строже, и ЛПНП должен быть меньше 1,8 ммоль/л. То есть чем выше риск, тем внимательнее нужно следить за уровнем холестерина», — говорит кардиолог.

Уровень холестерина выявляют с помощью липидограммы — комплексного исследования крови, которое позволяет определить содержание липидов разных фракций.

Почему повышается холестерин: основные причины и симптомы

Холестерин может повышаться по разным причинам.

Генетика

Некоторые люди с детства имеют предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови. Такое заболевание называется семейной гиперхолестеринемией. Патология передается от родителей, часто приводит к раннему атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям (инфарктам, инсультам) уже в молодом возрасте.

Питание и образ жизни

Наиболее частые причины повышенного холестерина связаны с вредными привычками в питании и неправильным образом жизни. Сюда можно отнести:

диету, богатую насыщенными жирами (красное жирное мясо, сливочное масло, жирные молочные продукты) и трансжирами (фастфуд, выпечка).

малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем.

хронический стресс.

Заболевания

Сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение, хроническая болезнь почек повышают уровень холестерина в крови. Также его концентрация может вырасти у беременных женщин.

Как снизить уровень холестерина в крови

По словам врача, снизить уровень холестерина в крови можно только комплексным подходом.

1. Изменения в диете

Прежде всего, необходимо уменьшить потребление красного жирного мяса, колбас, субпродуктов, сливочного масла, жирных молочных продуктов, яичных желтков, фастфуда, выпечки.

И наоборот увеличить потребление:

клетчатки: овощей, фруктов, цельнозерновых круп (овсянка, ячмень), бобовых.

полиненасыщенных жиров (Омега-3): жирной морской рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), льняного масла, грецких орехов.

других полезных продуктов: авокадо, орехов (в умеренном количестве), растительного масла (оливковое), грибов.

2. Физическая активность

Врачи рекомендуют для снижения уровня холестерина не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед). Это помогает повысить уровень «хорошего» холестерина — ЛПВП. Помимо этого, важно отказаться от вредных привычек.

3. Медикаментозное лечение

Когда изменения образа жизни недостаточно, пациентам назначают препараты. Основная группа, блокирующая синтез холестерина в печени, — это статины. Доказано, что они снижают риск инфарктов и инсультов. Современные статины (третьего и четвертого поколений) обычно хорошо переносятся. Важно принимать их постоянно, под контролем врача, не прерывая курс самостоятельно.

Кроме того, необходимо регулярно сдавать анализ крови на липиды — кардиолог советует это делать хотя бы раз в год.

Мифы о холестерине

Миф 1: Холестерин — абсолютное зло.

На самом деле: это жизненно важное вещество. Проблемы создает не сам холестерин, а его дисбаланс и высокий уровень ЛПНП.

Миф 2: Если холестерин в норме, можно есть все.

На самом деле: здоровый уровень — результат обмена веществ. При наследственной предрасположенности даже на строгой диете холестерин может быть высоким, и наоборот.

Миф 3: Статины вредны для печени, их нужно избегать.

На самом деле: серьезные осложнения со стороны печени на фоне приема современных статинов редки. Их польза в предотвращении инфаркта и инсульта несоизмеримо выше потенциальных рисков, которые контролируются врачом.