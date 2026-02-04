Топ-15 упражнений, чтобы расслабить глаза и улучшить зрение

Ежедневная работа за компьютером и использование смартфонов приводят к усталости и напряжению глаз. Простая гимнастика, которая займет всего несколько минут, поможет укрепить глазные мышцы, улучшить кровообращение и сохранить остроту зрения. Топ-15 эффективных расслабляющих техник гимнастики для глаз — в подборке «Ленты.ру».

Зачем нужна гимнастика для глаз

Гимнастика для глаз эффективно помогает справиться с последствиями высоких зрительных нагрузок: снимает симптомы синдрома сухого глаза и хронической усталости, укрепляет глазные мышцы и снижает дискомфорт.

Регулярные упражнения для глаз улучшают их кровоснабжение, помогают восстановить естественный ритм моргания и снимают мышечное напряжение. Это повышает устойчивость зрения к нагрузкам, уменьшает сухость, ощущение песка и помутнения, а также снижает частоту головных болей от работы за компьютером.

Важно: гимнастика для глаз не может вылечить близорукость, дальнозоркость или астигматизм.

Польза для детей

Главная польза зрительной гимнастики для детей — снятие напряжения с глазных мышц, особенно цилиарной мышцы, которая отвечает за фокусировку вблизи, рассказала «Ленте.ру» офтальмолог сети салонов «Все оптика» Гузель Гизатулина.

«Поэтому мы рекомендуем делать детям упражнения, основанные на смене фокуса ("смотрим близко — смотрим далеко"). Такая зарядка помогает расслабить аккомодацию и может служить профилактикой "ложной близорукости"», — отметила офтальмолог.

Как правильно делать глазную гимнастику

Гимнастика для глаз тренирует мышцы, поэтому очки или контактные линзы можно не снимать. Более того, при астигматизме или сильной близорукости выполнять упражнения без средств коррекции может быть сложно, так как это мешает нормальной фокусировке.

«Для выполнения гимнастики важно выбрать хорошо освещенное место, где свет не создает бликов на линзах очков, чтобы не отвлекаться во время упражнений. Если блики мешают часто, стоит рассмотреть очки с антибликовым покрытием — они делают изображение четче, убирают световые ореолы и повышают комфорт при зрительной нагрузке», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» медицинский оптик-оптометрист сети «Счастливый взгляд» Михаил Куртвапов.

Топ-5 упражнений для снятия напряжения с глаз

«Если после долгой работы за компьютером зрение теряет четкость, появляется дискомфорт и падает концентрация, стоит попробовать один из комплексов упражнений по Аветисову. Он направлен на снятие напряжения с глазных мышц», — рассказал Михаил Куртвапов.

По словам эксперта, эти техники способствуют стимуляции кровообращения и микроциркуляции внутриглазной жидкости.

Что такое комплекс упражнений по Аветисову?

Российский врач-офтальмолог Сергей Эдуардович Аветисов многие годы изучал способы улучшения зрения. Ученый доказал, что с помощью выполнения основных упражнений можно предотвратить многие нарушения зрения и даже скорректировать их.

Регулярная гимнастика для глаз снимает усталость, укрепляет глазные мышцы и улучшает кровоснабжение тканей. Это способствует повышению четкости зрения, замедлению развития заболеваний и является эффективной профилактикой переутомления и синдрома зрительной усталости.

Упражнения для снятия напряжения

Упражнение № 1. В течение одной минуты массируйте верхние веки подушечками пальцев, выполняя легкие круговые движения.

В течение одной минуты массируйте верхние веки подушечками пальцев, выполняя легкие круговые движения. Упражнение № 2. Крепко зажмурьтесь на пять секунд, а затем откройте глаза и спокойно смотрите перед собой 4-6 секунд. Повторите это 6-8 раз.

Крепко зажмурьтесь на пять секунд, а затем откройте глаза и спокойно смотрите перед собой 4-6 секунд. Повторите это 6-8 раз. Упражнение № 3. Быстро поморгайте примерно полминуты, после чего дайте глазам отдохнуть — смотрите прямо в течение пяти секунд. Сделайте 6 таких повторений.

Быстро поморгайте примерно полминуты, после чего дайте глазам отдохнуть — смотрите прямо в течение пяти секунд. Сделайте 6 таких повторений. Упражнение № 4. Закройте глаза и очень аккуратно, без усилия надавите на веки на 2-3 секунды. Повторите 4-5 раз.

Закройте глаза и очень аккуратно, без усилия надавите на веки на 2-3 секунды. Повторите 4-5 раз. Упражнение № 5. Закройте глаза и мягко нажмите на область надбровных дуг. Выполните это действие 8 раз.

Топ-5 упражнений для улучшения четкости зрения

С помощью гимнастики невозможно улучшить зрение. Большинство нарушений зрения обусловлены анатомическими и физиологическими изменениями — формой глазного яблока, роговицы или хрусталика. Упражнения не способны повлиять на эти структуры, поскольку их действие направлено не на изменение оптики глаза, а на работу глазных мышц. По этой причине гимнастика не устраняет саму причину близорукости, дальнозоркости или астигматизма.

«При этом упражнения действительно полезны при функциональных нарушениях, связанных с перенапряжением зрительной системы. Речь идет о зрительном переутомлении, астенопии и синдроме хронической усталости глаз», — Михаил Куртвапов, оптик-оптометрист.

Регулярная гимнастика для глаз укрепляет их мышцы, что помогает глазу быстрее и точнее фокусироваться. В результате зрение становится более четким и ясным.

Для этого лучше всего подойдет специальный комплекс упражнений Аветисова. Он направлен на тренировку ресничной мышцы глаза, которая отвечает за способность четко видеть предметы как вблизи, так и вдали.

Этот комплекс потребует больше усилий, чем предыдущий.

Упражнения для улучшения четкости зрения

Упражнение № 1. Найдите дальние объекты за окном, затем перефокусируйте взгляд на близкий объект — например, на кончик собственного пальца. Поочередно смотрите то на палец, то вдаль. Повторите 10 раз.

Найдите дальние объекты за окном, затем перефокусируйте взгляд на близкий объект — например, на кончик собственного пальца. Поочередно смотрите то на палец, то вдаль. Повторите 10 раз. Упражнение № 2. Смотрите на кончик пальца и медленно приближайте его к переносице, а затем также медленно отдаляйте. Взгляд не отрывайте. Сделайте 10 повторов.

Смотрите на кончик пальца и медленно приближайте его к переносице, а затем также медленно отдаляйте. Взгляд не отрывайте. Сделайте 10 повторов. Упражнение № 3. Сфокусируйтесь на любой точке на раме окна, а потом переведите взгляд на самый удаленный объект за окном, который видите. Повторите 10 раз.

Дополнительно к этому комплексу можно сделать еще два упражнения:

Упражнение № 1. Закройте глаза, мягко надавите на верхние веки в течение 2-3 секунд 4-6 раз. Выполняйте упражнение 6-8 раз.

Закройте глаза, мягко надавите на верхние веки в течение 2-3 секунд 4-6 раз. Выполняйте упражнение 6-8 раз. Упражнение № 2. Закройте глаза, мягко надавите на надбровные дуги 8 раз. Выполняйте упражнение 6 раз.

5 дополнительных упражнений

Диагональные движения. Посмотрите вниз влево, затем медленно поднимите взгляд прямо вверх. После этого выполните обратное движение: из верхней точки опустите взгляд прямо вниз вправо.

Посмотрите вниз влево, затем медленно поднимите взгляд прямо вверх. После этого выполните обратное движение: из верхней точки опустите взгляд прямо вниз вправо. Вращения глазами. Выполняйте движения глазами вверх-вниз и влево-вправо, затем мысленно обведите взглядом прямоугольник — сначала по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки.

Выполняйте движения глазами вверх-вниз и влево-вправо, затем мысленно обведите взглядом прямоугольник — сначала по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки. Пишем носом. Это упражнение расслабляет не только глазные мышцы, но и шею. Представьте, что на кончике носа есть карандаш, и попробуйте написать им несколько букв. После алфавита можно также «рисовать» в воздухе цифры, картинки.

Это упражнение расслабляет не только глазные мышцы, но и шею. Представьте, что на кончике носа есть карандаш, и попробуйте написать им несколько букв. После алфавита можно также «рисовать» в воздухе цифры, картинки. Восьмерка. Нарисуйте глазами в пространстве вертикальную, а затем горизонтальную восьмерку.

Нарисуйте глазами в пространстве вертикальную, а затем горизонтальную восьмерку. Моргание. В течение нескольких секунд быстро и легко моргайте, чтобы естественным образом увлажнить глаза.

Чтобы снизить нагрузку на глаза при долгой работе за компьютером, полезно делать короткие перерывы по правилу 20-20-20: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и 20 секунд смотрите на предметы, расположенные примерно в шести метрах (20 футов) от вас. Это помогает глазным мышцам расслабиться и работать правильно.

Противопоказания к глазной гимнастике

Польза гимнастики неоспорима, но все-таки при некоторых заболеваниях она противопоказана:

воспалительные заболевания глаз (например, конъюнктивит);

боль в глазах;

двоение зрения;

глаукома;

заболевания сетчатки.

«Кроме того, при диагностированных офтальмологических заболеваниях, таких как косоглазие, любые упражнения можно выполнять только по назначению врача. Иначе гимнастика может навредить», — Гузель Гизатулина, офтальмолог.

Советы врача

По словам Михаила Куртвапова, максимальную пользу гимнастика для глаз приносит в сочетании с другими методами. Офтальмологи часто назначают индивидуальные курсы аппаратного лечения для профилактики близорукости, дальнозоркости, снятия спазма глазных мышц, синдрома усталости глаз, а также для коррекции косоглазия и амблиопии.

Для сохранения здоровья глаз важно чаще отвлекаться от экранов и давать глазам отдых. Хорошим помощником станут специальные компьютерные очки — их линзы с фильтрами блокируют вредный синий свет и уменьшают мерцание монитора, что снижает зрительную нагрузку.

Регулярная проверка зрения — не реже раза в год — помогает вовремя заметить изменения, которые происходят с возрастом. Это позволяет подобрать правильные очки или линзы, а также выбрать подходящую гимнастику для поддержания здоровья глаз.