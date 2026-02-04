Пять прививок, которые нужно делать в пожилом возрасте

Пять прививок могут продлить жизнь пожилых людей. В силу возраста им особенно сильно угрожают инфекции, рассказал заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев. Действительно ли вакцинация способна повлиять на длительность жизни и какие прививки нужно делать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Какие прививки необходимо делать

По словам Румянцева, у пожилых людей инфекции могут стать причиной серьезных заболеваний и осложнений вплоть до летального исхода. Чтобы этого избежать, нужно делать прививки:

от гриппа;

от пневмококка;

от гемофильной палочки;

от ветрянки;

от папиллома-вируса.

Вакцинация от гриппа должна быть ежегодной, а остальные четыре прививки должны проходить в вакцинный период. Начинать делать прививки нужно в возрасте 60–65 лет, передает РИА Новости.

Как вакцинация влияет на длительность жизни

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что вакцинация в преклонном возрасте однозначно способна продлить жизнь.

«Пожилые люди находятся в группе риска по тяжелым осложнениям от различных заболеваний, того же гриппа и всего, чего угодно», — указала эксперт.

Если здоровый молодой человек заразится гриппом или другим вирусным заболеванием, то, скорее всего, он перенесет болезнь без осложнений.

«А у пожилых людей с учетом их комплекса заболеваний любая инфекция или вирус могут кончиться плачевно и очень быстро», — объяснила врач.

Поэтому вакцинация в преклонном возрасте в прямом смысле продлевает жизнь. В основном прививки безопасны даже для пожилых людей.

«Если существуют противопоказания к вакцинации, о них знает участковый врач. Перед тем, как сделать прививку, нужно посоветоваться с ним», — указала терапевт.

Бывают сложные случаи, когда у человека могут быть аутоиммунные заболевания. В этом случае прививка может чрезмерно напрягать иммунную систему.

«Но это бывает не так часто, и врачи об этом знают. Никто не будет делать человеку прививку, если ее риск превышает потенциальную пользу. Поэтому нужно посоветоваться с врачом, и если прямых противопоказаний нет, то нужно вакцинироваться», — отметила собеседница «ВМ».

Она добавила, что опыт, связанный с вакцинацией и пожилыми людьми, уже есть в Германии. Когда в стране были введены обязательные прививки от гриппа и пневмококка для детей, у пожилых в разы сократилось количество смертей от пневмонии.

«Дети перестали заболевать гриппом и пневмококковыми инфекциями, перестали это тащить домой, и пожилые люди стали жить дольше. Даже опосредованно прививки сработали через внуков. К тому же прививки от того же гриппа всегда рекомендуют детям и пожилым как группам повышенного риска», — заключила Чернышова.

Вакцинация является одним из эффективных способов защиты человека от болезней до того, как он вступит в контакт с их возбудителями. Однако вокруг иммунизации через прививки есть ряд заблуждений, который побуждает некоторых людей отказываться от нее. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее не обоснованы толком, узнала «Вечерняя Москва».