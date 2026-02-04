Россиян призвали не использовать алкоголь при переохлаждении

Если человек перемерз во время прогулки на улице и никак не может согреться, его нужно переодеть в сухую одежду и дополнительно прогреть область груди и спины. Об этом рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

© Freepik

«Ощущение "не могу согреться" чаще всего связано с работой системы терморегуляции. На холоде сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток перераспределяется в пользу жизненно важных органов, а мышцы запускают дрожь — один из механизмов выработки тепла. После возвращения в теплое помещение организм некоторое время сохраняет «режим экономии»: кожа и конечности остаются прохладными, из-за чего субъективно может казаться, что тепло «не приходит», даже если общее согревание уже началось», — рассказал Калюжин.

Перемерзшего на улице человека в первую очередь нужно завести в тепло, снять с него холодную или мокрую одежду и переодеть в сухую. Дополнительно можно утеплить голову и шею.

«Далее важно согревать "корпус", то есть область груди и спины: помогут теплая куртка или плед, теплый (не обжигающий) душ либо грелка — обязательно через слой ткани, чтобы избежать ожога. Полезны теплое питье и небольшой перекус с углеводами, например, чай, вода или суп. Умеренная физическая активность в помещении (без изнурения) также ускоряет согревание за счет усиления кровообращения и работы мышц. Алкоголь для "согрева" не подходит: он расширяет сосуды кожи, увеличивает потерю тепла и одновременно снижает самоконтроль, что повышает риск переохлаждения и травм. Отдельно важно помнить о признаках, при которых требуется срочное обращение за медицинской помощью: спутанность сознания, выраженная сонливость, невнятная речь, температура тела ниже 35°C, исчезновение дрожи при сохраняющемся ощущении холода, заметная синюшность, а также боль, пузыри или другие признаки повреждения кожи, характерные для обморожения», — обратил внимание Калюжин.

Если человек регулярно мерзнет без очевидных причин — это повод обратиться к врачу. По словам Калюжного, среди возможных причин такого состояния может быть анемия, снижение функции щитовидной железы, а также побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов.