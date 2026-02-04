Что такое «пищевая пирамида» и опасна ли она для здоровья

Зарубежные специалисты обновили диетические рекомендации. Новый документ фактически переворачивает традиционные правила здорового питания с ног на голову: с одной стороны, делает акцент на натуральную, а не переработанную еду, а с другой — реабилитирует красное мясо и животные жиры, десятилетиями считавшиеся неполезными.

Хотя рекомендации пока предназначены для американцев (по ним будут кормить в школах и армии), тем не менее авторитет американской науки столь высок, что подобные документы берут на вооружение врачи и в других странах. Так почему на сей раз рекомендации даже в США приняли неоднозначно и в чем риски, разбиралась "РГ" — Неделя вместе с экспертами.

Что такое «пищевая пирамида»

Это простая картинка-ориентир, которая показывает, какие продукты можно есть чаще, а какие реже. Широкая часть — основа питания (здоровая еда, которую можно есть каждый день), острый конец — то, что следует ограничивать. Правда, сейчас у диетологов популярнее другая иллюстрация — "гарвардская тарелка", отражающая, сколько белковых продуктов, углеводов, жиров и клетчатки должно быть в каждом завтраке, обеде и ужине.

Что изменилось?

Представляя гайдлайн, диетологи показали обновленную "пирамиду", буквально перевернутую с ног на голову. Наверху теперь белковая пища — стейк, курица, сыр, яйца, цельное молоко. Они должны составлять значительную часть рациона.

Сливочное масло, говяжий жир, свиное сало, которые диетологи требовали есть по чуть-чуть, теперь тоже вне конкуренции: на них рекомендовано готовить горячие блюда.

По-прежнему приветствуются цельнозерновые, бобовые, овощи. Но количество белка и животных жиров теперь намного больше. Любителям стейков дали карт-бланш. А ведь до сих пор красное мясо и кардиологи, и онкологи разрешали есть только 1-2 раза в неделю.

Впрочем, неизменным остался ключевой посыл — максимальное сокращение добавленного сахара и ультраобработанных продуктов (в том числе фастфуд, без которого средний американец не мыслит жизни).

Что говорят врачи?

Вектор на жесткое ограничение сахара и переработанной еды с химическими добавками поддержан без оговорок. Но в отношении жиров авторам рекомендаций крепко досталось. Эксперты говорят, что документ противоречит исследованиям, согласно которым насыщенные жиры однозначно влияют на уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). А это — риск сердечных болезней. К тому же жир калориен, а ожирение — проблема номер один и в США, и, кстати, в России.

«Не доказано, что больше насыщенных жиров — это полезно, — цитирует издание Scientific American профессора Центра исследований старения при Университете Тафтса Элис Лихтенштейн. — Люди не должны бояться жира, но растительные масла предпочтительнее животных».

А что думают по этому поводу российские ученые?

«Здоровый рацион должен состоять преимущественно из растительных продуктов и может быть дополнен умеренным количеством рыбы, яиц, птицы и молочных продуктов и небольшим количеством красного мяса. Это аксиома. Резкое повышение потребления белка, в том числе за счет красного мяса, нельзя признать приемлемым, — сказала "РГ" — Неделе ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии профессор Елена Павловская. — Любителям жирных стейков дали карт-бланш. До сих пор красное мясо разрешалось есть только один-два раза в неделю, не чаще».

Нормы потребления белка в России были обновлены в 2021 году. Согласно этим рекомендациям дневная норма составляет 75-114 г для мужчин и 60-90 г для женщин. В последнее время врачи также активно обсуждают увеличение нормы белка для пожилых.

«Однако высокобелковые лечебные диеты требуют наблюдения врача. Резкое увеличение доли красного мяса и молочных продуктов в рационе может привести к негативным последствиям, в первую очередь для почек. К тому же источники белка должны быть и животными, и растительными, из бобовых и круп. Для взрослых доля животных белков не должна превышать 50%», — пояснила Павловская.

В то же время эксперты одобрили фокус на цельных продуктах и борьбу с переработанной пищей.