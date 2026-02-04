Ночной зажор: что делать, если просыпается зверский аппетит

Город засыпает, просыпается... голод. Не всегда и не у всех, но вспомните себя. Хоть раз вас так и манила жаренная картошечка с селедочкой и соленым огурчиком перед сном. Такие разовые акции нападок на холодильник в принципе считается нормой.

Нет ничего страшного, если вы пару раз в месяц позволяете себе лишнего, а для психики даже полезно, что вы даете себе расслабиться. Но когда зверский аппетит ночью вас преследует каждый день, тут стоит задуматься. Вместе с врачом-диетологом Алиной Прудовской разбираемся, как можно помочь себе побороть ночной жор.

«Чувство голода ночью называется синдромом ночной еды (СНЕ). И это не просто вредная привычка, а серьезное нарушение. Человек может даже просыпаться или не может заснуть, пока не поест. Чаще всего от СНЕ страдают женщины с лишним весом. И тут стоит задуматься и обратиться к специалисту, чтобы сдать анализы на гормоны. Очень часто есть ночью хочется из-за колебаний гормонов лептина и грелина, который отвечают за сытость и голод. Также за СНЕ могут стоять скрытые проблемы с психикой. Например, затяжная депрессия, повышенная тревожность, перепады настроения, навязчивые мысли», — объясняет Алина.

Почему «ночной дожор» опасен?

Самая очевидная причина — плотные приемы пищи в ночное время провоцируют набор лишнего веса. Но это не самое страшное. В ночное время организм перестраивается на отдых, и работа пищеварительной системы замедляется в соответствии с биологическими ритмами. В результате еда переваривается хуже, может появляться тяжесть, дискомфорт, нарушения стула и другие проблемы с ЖКТ.

«Регулярные ночные пробуждения ради еды опасны и тем, что постепенно формируют устойчивую привычку. Со временем это может перерасти в хронические трудности со сном. Нарушенный режим отдыха повышает уровень гормонов стресса, из-за чего организм еще сильнее выходит из равновесия, а справляться с проблемой становится все сложнее», — комментирует диетолог.

Кроме того, ночные перекусы нарушают привычный ритм жизни. Человек, который не высыпается, вынужден работать днем на фоне усталости, снижения концентрации и энергии. Это отражается на самочувствии, работоспособности и общем качестве жизни.

7 способов справиться с ночным жором

«Первое, чтобы я посоветовала сделать — все-таки сдать анализы на гормоны и обратиться к эндокринологу. Если никаких отклонений не обнаружено, тогда можно прибегать к лайфхакам, которые помогут снизить градус ночного жора», — говорит Алина.

Правильное питание

Проанализируйте свои приемы пищи в течение всего дня. Может быть вы едите только один раз, с утра, а потом голодаете до самой ночи. Тогда нет ничего удивительного, что вас тянет к холодильнику, когда надо ложиться спать. В идеале должно быть 3 основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и 2 перекуса. Ужин не должен быть слишком ранним. Через пару часов после него можете выпить стакан йогурта или кефира, съесть немного творога.

Не ешьте сладкое перед сном

В сладостях содержится сахар. Он повышает уровень глюкозы в крови, который возбуждает нервную систему, заряжает энергией и придает силы. Поэтому после чая с тортиком или эклерами вечером человек не может долго уснуть. И что мы делаем? Правильно, идем к холодильнику, чтобы скоротать время с макаронами по-флотски.

Боритесь с чувством голода

«Это сложно, но возможно. Когда вас в очередной раз потянет ночью к холодильнику, постарайтесь обмануть свой организм. Выпейте стакан воды, зеленого чая, сока, съешьте какой-нибудь овощ или фрукт, выпейте натуральный йогурт или смузи. Обычно желудку этого достаточно, вы не объелись и со спокойной душой можете оправляться спать», — советует диетолог.

Ароматерапия в помощь

Ароматерапия — наука довольно древняя, но мы к ней обращаемся регулярно до сих пор. И она действительно работает. Есть определенные ароматы, которые притупляют аппетит. К ним относятся ароматы цитрусов, розы, мяты, ванили, корицы, яблока, зеленый чай, кофе, шоколад, кориандр, базилик, миндаль, мускатный орех, фенхель. Можете приобрести аромалампу или накапать эфирные масла прямо на ватный диск и положить в спальне рядом с кроватью.

Боритесь со стрессом

Очень часто люди едят ночью из-за стресса. Мы же помним американские комедии, где девушки затаривались снэками, сладостями, мороженым и другими не самыми полезными продуктами и поглощали это все ночью, когда днем пришлось столкнуться с неприятностями. Но еда — не единственный способ справиться со стрессом. Можно медитировать, записаться на йогу, принять ванну, сходить на массаж, погулять, поболтать с подружкой, занять себя любимым хобби. Это гораздо эффективнее, чем заедать стресс.