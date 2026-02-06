Вирусолог рассказал, кто защищен от вируса оспы обезьян

Для большинства россиян риск заражения оспой обезьян, которую ранее выявили в Московской области, невелик. Об этом рассказала к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

В разговоре с РИА Новости специалист уточнила, что часть населения страны и вообще мира прошла вакцинацию против натуральной оспы.

«Частично антитела могут защищать от этого вируса оспы. Поэтому особой опасности я здесь не вижу», - сказала эксперт.

Ранее специалисты рассказали, как лечат оспу обезьян. Также врачи рассказали, как происходит заражение оспой обезьян.

Заразиться оспой обезьян можно не только при тесном контакте с больным, но и при использовании бытовых предметов, которыми он пользовался, включая полотенца и постельное белье.