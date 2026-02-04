Профессор рассказал, кому противопоказана хурма

Хурма может представлять серьёзную опасность для здоровья определённых групп людей. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, в первую очередь от употребления хурмы стоит отказаться детям до четырёх лет. Причина — высокое содержание танинов и грубой клетчатки, которые могут образовывать в кишечнике плотные комки (фитобезоары), способные привести к непроходимости и даже потребовать хирургического вмешательства.

Также противопоказанием является склонность к аллергическим реакциям. «Возможна перекрёстная аллергическая реакция», — сказала эксперт.

Хурма не рекомендуется людям с обострением заболеваний желудка и кишечника, язвенной болезни, гастрита, с острым колитом и острым энтеритом. Также под запретом фрукт для людей, которые недавно перенесли операции на желудке и кишечнике.

«Употребление хурмы может вызвать сильную боль в животе, спазмы, ухудшение продвижения пищи вплоть до образования плотных комков. Они могут даже требовать оперативного удаления через разрез кишки», — предупредила врач.

Кроме того, фрукт лучше не есть при тяжёлых и часто повторяющихся запорах, обострении хронического геморроя и медленном опорожнении желудка, что часто встречается у пациентов, которые принимают препараты для снижения веса. Это повышает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Для точного понимания, какие продукты могут вызывать негативную реакцию, Светлана Каневская рекомендует пройти расширенный тест на пищевую непереносимость FOX на 286 продуктов. Это позволяет выявить продукты из индивидуальной «красной зоны» и осознанно исключать их из рациона.