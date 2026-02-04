Врач объяснил, как мыть манго, чтобы избежать вируса Нипах

Врач объяснила, как мыть манго, чтобы избежать вируса Нипах
Употребление свежих экзотических фруктов, таких как манго, может нести скрытую угрозу — риск заражения смертельно опасным вирусом Нипах. Об этом в беседе с Life.ru предупредила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Специалист раскрыла ключевые правила обработки фруктов и меры профилактики.
Вирус Нипах вызывает тяжёлую инфекцию с чрезвычайно высокой летальностью — до 75% случаев, согласно данным ВОЗ. Заболевание начинается с общих симптомов: высокая температура, головная боль, слабость, рвота. Опасность возникает при развитии энцефалита — воспаления мозга, на который указывают головокружение, сонливость и спутанность сознания. В тяжёлых случаях кома может наступить в течение 1-2 суток. Специфического лечения или вакцины не существует, поэтому критически важна профилактика.
Основные переносчики вируса — летучие лисицы (крыланы), которые могут инфицировать плоды, оставляя на них слюну или другие биологические жидкости. Особенно опасны фрукты с повреждённой или надкушенной кожурой.
Врач дала чёткие рекомендации по обработке манго и других фруктов.
- Мыть тщательно под проточной водой, не ограничиваясь простым ополаскиванием.
- Использовать чистую губку или специальную щётку для механического очищения поверхности.
- Обязательно очищать кожуру перед употреблением, даже если плод кажется чистым.
- Отказаться от покупки и употребления фруктов со следами укусов, вмятинами и повреждениями кожуры, особенно в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.