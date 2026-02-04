В Сети обсудили самые опасные распространенные бытовые привычки

Мужчины и женщины обсудили бытовые привычки, которые считают самыми опасными и при этом распространенными. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

© Lenta.ru

Один пользователь попросил перестать недооценивать недостаток сна.

«Люди с хроническим недосыпом воспринимают его как признак продуктивности, но он незаметно разрушает разум, психическое здоровье, обмен веществ и в долгосрочной перспективе — мозг» — Whole_Cherry_1604, пользователь Reddit

Другой напомнил, что надо быть аккуратнее с дикими животными, особенно травоядными.

«Я живу рядом с природным парком, где полно оленей. Люди ошибочно полагают, что травоядные животные безопасны. Я видел, как несколько человек подошли к оленю, который фыркал, не сводя с них глаз, и ретировался прежде, чем досталось бы и мне. Они подумали, что будет забавно фыркать в ответ... Не было. Хищники нападают на людей, если голодают, но обычно оставляют их в покое. Травоядные же могут уничтожить все в радиусе трех километров, если испугаются, а пугаются они всего» — Fermifighter, пользователь Reddit

Многие мужчины и женщины сошлись во мнении о необходимости аккуратно вести себя на воде.

«Вода опасна. Река, океан, озеро. Люди поскальзываются, устают, вдыхают воду и впадают в панику. Люди ударяются головой о камни или их уносит течением. День, проведенный на воде, может быть веселым, но не забывайте, что вода заберет вас без угрызений совести, независимо от того, хорошо вы проводите время или нет» — rhadenosbelisarius, пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о связанных с телом комплексах, которые считают самыми большими. Для одного из пользователей главный источник его неуверенности — это синдром ленивого глаза (амблиопия), при котором развивается косоглазие.