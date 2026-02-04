Врач назвал важные факторы профилактики рака

Вакцинация от канцерогенных инфекций, в том числе вируса папилломы человека (ВПЧ) и гепатита В, а также защита кожи от ультрафиолета являются важными факторами первичной профилактики онкологических заболеваний. Такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Олег Каганов.

По словам врача, образ жизни и осознанное отношение к своему организму - это фундамент, на котором строится первичная профилактика онкологических заболеваний. Ключевыми факторами являются: полный отказ от любых форм табака и алкоголя, регулярная физическая активность, а также рацион богатый овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

"К ответственному отношению мы также относим защиту от канцерогенных инфекций с помощью вакцинации (ВПЧ, гепатит В) и защиту кожи от ультрафиолета", - уточнил Каганов.

Кроме того, эксперт отметил важность знания семейной истории, внимания к беспокоящим симптомам собственного организма и активного участия в рекомендованных скрининговых программах.