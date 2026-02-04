Как бессонница запускает цепочку гормональных сбоев в организме

Хроническая усталость, набор веса, тревожность и снижение либидо – распространенные последствия бессонницы, которая вызывает цепочку гормональных сбоев в организме, рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

«Гормональная система не существует отдельно от нервной. Все ключевые гормоны — кортизол, мелатонин, инсулин, тестостерон, адреналин — являются частью единой нейроэндокринной сети, где сбой одного звена запускает цепную реакцию. Наиболее наглядный пример — циркадианные ритмы. Мелатонин, который называют «гормоном ночи», начинает активно вырабатываться вечером, когда человек снижает освещенность и готовится ко сну. Он буквально «открывает ворота сна», помогая организму переключиться в ночной режим восстановления. Стоит включить яркий свет, телевизор или телефон — и секреция мелатонина резко падает», — объясняет Якупов.

В норме пик мелатонина приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол, напротив, должен вести себя зеркально: быть минимальным ночью и повышаться к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день.

Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ сна. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

«Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается — именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального «эффекта домино»: нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона», — пояснил ученый.

Якупов отмечает, что гормональные нарушения, вызванные недосыпом, имеют не только субъективные, но и клинические последствия. Среди них — артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета.