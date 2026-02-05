Каким должен быть правильный и здоровый сон

Эксперт отмечает, что сон — это процесс отдыха всех систем организма, который заложен в природу человека с физиологической настройкой на отдых преимущественно в темное время суток. Во сне все метаболические и физиологические процессы замедляются. Сон состоит из разных фаз, каждая из которых важна и нужна.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru директор по развитию бренда биодобавок AcademicLab Елена Наумова пояснила, что фаза медленного сна (NREM) направлена на физическое восстановление. Третья (глубокая) стадия — идёт активная регенерация клеток, синтез белка, восстановление энергетических запасов. Мозг в этот период наиболее «отключён» от внешних стимулов, а нервная система получает максимум отдыха.

Фаза быстрого сна (REM): в этот момент мозг обрабатывает пережитые за день эмоции. Во время быстрого сна мозг идет сортировка полученных за день знаний и двигательных навыков, фиксируя некоторые из них в памяти.

«Суммарно качественный сон важен для многих процессов. Способствует переработке и хранению информации. Во сне мозг убирает ненужные нейронные связи. Обеспечивает выведение из мозга вредных продуктов жизнедеятельности мозговых клеток. Позволяет нейронам провести ремонт ДНК. Сон связан с иммунитетом. Во время полноценного сна идет нормализация продукции цитокинов, которые играют важную роль в иммунном ответе, а также способствует свободной циркуляции Т-клеток».

Как отмечает эксперт, статистика говорит о том, что в среднем человеку необходимо спать по 8 часов. Однако следует брать во внимание, что у одного и того же человека в разные периоды может быть разное состояние организма, когда нужно и можно поспать больше. Ведь именно во сне организм восстанавливается на клеточном уровне, проводит процессы реконструкции, оздоровления, очищается от продуктов распада жизнедеятельности клеток, сортирует полученные данные от внешнего мира, перерабатывает внутренние эмоции и переживания. Также, желательно учитывать индивидуальные особенности своего хронотипа.

Хронотип связан с циркадными ритмами — естественными колебаниями активности организма в течение дня. На формирование хронотипа влияют генетика, возраст, образ жизни и другие факторы.

«Если утром встаете и чувствуете, что готовы в энергетическом плане к предстоящему дню, Ваш организм стрессоустойчив, выдерживает нагрузки — это отражает качество Вашего сна».

Эксперт также подчёркивает, что важно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Так организм привыкает к определенному режиму, при котором в одно и то же время вырабатывает определённые гормоны, которые помогают настроить циркадные ритмы и улучшают качество сна. Проветривать комнату — оптимальная температура для сна — от 18 до 23 градусов. Последний приём пищи стоит планировать не позднее, чем за 2 часа до сна. Рекомендуется заниматься физической активностью не позднее, чем за 4-5 часов до отхода ко сну.