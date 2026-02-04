Врач назвал четыре главных опасности морозов для здоровья

Морозы представляют для здоровья человека четыре опасности: общее переохлаждение, обморожение частей тела, например, носа или пальцев, обострение хронических болезней и снижение иммунитета, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Морозы для человека очень опасны. В первую очередь, прямое действие холода может приводить к общему переохлаждению. Второй момент – локальное обморожение частей тела. Третий – это обострение хронических заболеваний, это связано с переохлаждением, которое ослабляет иммунитет и нарушает кровообращение, а также может усилить болевой синдром при заболеваниях суставов. И, наконец, на фоне снижения иммунитета могут возникать вирусные инфекции, в том числе остро-респираторные вирусные инфекции, такие как грипп», – объяснил медик.

Чтобы избежать проблем, Врублевский рекомендует планировать свои дни с учетом холода.