Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

Врач Александра Филева рассказала, кому может быть особенно опасно так называемое омоложение пениса — уколы гиалуроновой кислоты в половой член. Об этом она предупредила в беседе с РИАМО.

Филева объяснила, что такие вмешательства, как уколы в пенис, не рекомендованы даже мужчинам, у которых нет никаких заболеваний. По словам врача, любая такая процедура несет определенные риски, а сам по себе половой орган не нуждается в «омоложении».

Однако эти уколы могут быть особенно опасны для людей с некоторыми заболеваниями: неконтролируемым сахарном диабетом, нарушениями свертываемости крови, сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, а также болезнью Пейрони. Кроме того, омоложение пениса противопоказано мужчинам с аллергией на компоненты препаратов и склонностью к образованию келоидных рубцов.

«Решение о любой интимной процедуре должно приниматься только после консультации уролога-андролога и только при наличии реальных медицинских показаний», — заверила доктор.

