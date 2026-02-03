Названы самые полезные продукты, которые нужно есть на завтрак людям после 40 лет

«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу» – фраза, авторство которой принадлежит полководцу Александру Суворову, популярна во всем мире. При этом она вполне соответствует принципам правильного питания и подчеркивает важность утреннего приема пищи.

«Что объединяет усталость, раздражительность, тягу к сладкому, лишний кофе и перекусы на бегу? Очень часто – пропущенный или «пустой» завтрак, – рассказала Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье». – Сухое печенье с чаем, кофе на голодный желудок, обещания позавтракать позже – вроде бы мелочи, но со временем такой подход начинает негативно влиять на настроение, гормоны, обмен веществ и качество кожи».

Приливы, прерывистый сон, упадок сил и раздражительность – многие женщины после 40 списывают их на «гормоны». Но что на самом деле происходит?

«С угасанием функции яичников эстафету должны подхватить надпочечники, отвечая за производство гормонов, – эстрогена и прогестерона. Однако если они истощены годами хронического стресса, недосыпа и нерегулярного питания, плавного перехода не получается. Вместо этого вы рискуете получить гормональные «качели» со всеми неприятными симптомами и «бонусом» - отсутствием талии», - предупреждает Ирина Никулина.

Призвав начинать свой день с полноценного приема пищи, нутрициолог озвучила советы по составлению меню. Прежде всего, кофе, который на самом деле не придает энергию, а забирает ее и вдобавок отнимает влагу у организма, лучше заменить на травяной чай, овощной сок или стакан воды. Рекомендуется воздерживаться от избытка соли, которым «славятся» колбасы, сыры и готовая еда, которую зачастую в нашей стране принято подавать на завтрак. Сократить следует и потребление сахара. Если регулярно тянет на сладкое и шоколад, организм, по мнению нутрициолога, нуждается в отдыхе.

«Среди продуктов, которые стоит регулярно включать в меню завтрака, - большое количество зелени и крестоцветные (все виды капусты), в которых много клетчатки и биоактивного соединения индол-3-карбинол – мощного природного антиоксиданта с онкопротекторными свойствами. Зелень и овощи – отличное дополнение для богатых белком продуктов, таких как яйца или бобовые. Отличная идея для первого приема пищи – киноа, гречка, особенно зеленая, ведь, не проходя термическую обработку, она сохраняет больше пользы. Еще один важный компонент здорового завтрака – полезные жиры в виде авокадо, оливкового масла, орехов и семян льна, важных для регуляции гормональной системы», - говорит Ирина Никулина.

Ранее новости сообщали, что любой завтрак человека после 40 лет должен начинаться с половины или целого стакана горячей воды.