Эксперты предупредили о последствии монотонной работы

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук Вера Никишина рассказала, к какому последствию может привести монотонная работа. Об этом она побеседовала с «Лентой.ру».

По словам Никишиной, когда человеку приходится выполнять исключительно неинтересную, но необходимую работу, у него возникает монотония — состояние, которое характеризуется снижением эмоционального отклика, ухудшением умственной работоспособности и потерей концентрации внимания.

«Выполняя однообразные действия, мы лишаемся эмоциональной "подпитки", которая поддерживает наше внимание и продуктивность. Особенно остро это проявляется при решении задач, требующих волевых усилий, — тех, что нам изначально неприятны», — заявила специалистка.

Чтобы избежать монотонии, Никишина посоветовала чередовать скучные задачи с теми, что вызывают у человека искренний интерес. Если же сделать так невозможно, сохранить концентрацию помогут регулярные физические упражнения, встроенные в рабочий процесс, заверила психолог.

