Иммунолог рассказал, как защититься от оспы обезьян

Роспотребнадзор рекомендует россиянам надевать медицинские маски, чтобы минимизировать риски распространения оспы обезьян. Случаи заражения вирусом были зафиксированы в Подмосковье. Россиян призвали носить маски, а также соблюдать гигиену рук при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, следует из информации на сайте Роспотребнадзора. Могут ли маски защитить от оспы обезьян и как они работают, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Он объяснил, что существуют разные виды масок. Например, маски, защищающие от пыли, относятся к гигиеническим средствам, а не средствам защиты.

— Они могут стать барьером для пыли. Но микробы и вирусы никогда не бывают в «чистом» виде — они могут и присоединиться к той же пыли, — указал врач.

Все маски защищают их носителя от большого количества пыли, микробов и вирусов. Разница только в том, что есть гигиенические изделия, в которых мало слоев, и ватно-марлевые.

— Они защищают человека и от вирусов в том числе. Но это серьезные многослойные маски: внутри них несколько слоев стерилизованных марли и ваты. На улице носить такие, конечно, никто не будет, — рассказал иммунолог.

Ватно-марлевые маски используют в медицинских учреждениях — там, где есть опасность заражения персонала. Они действительно способны защитить их носителя от большого количества вирусов и микробов.

— Все вирусы и бактерии перемещаются не в «чистом» виде. Они удерживаются на частицах, например пыли, электрическим полем либо абсорбируются на поверхности капель слюны. Эти частицы значительно крупнее, чем сами вирусы, поэтому любые маски, в том числе гигиенические, защищают от них, — указал собеседник ВМ.

Важное условие для эффективности маски — ее сухость. Она теряет свои защитные свойства, когда становится влажной.

— Частицы, на которых «сидят» вирусы, постепенно смачивают марлю. В результате этого при дыхании она сама становится источником всех этих микробов и вирусов, — предупредил Жемчугов.

Во время и после пандемии коронавируса, когда ношение маски было обязательным, многие говорили о том, что это средство защиты якобы не защищает носителя, а только предотвращает дальнейшее распространение вируса. На самом деле маска обеспечит защиту от передачи вирусов, в том числе и от оспы обезьян, до тех пор, пока она сухая. Однако стопроцентной такая защита, увы, все равно не будет, заключил эксперт.

В 2024 году глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Что это за заболевание, чем оно опасно и как передается, «Вечерняя Москва» узнала у вирусолога Анатолия Альтштейна.