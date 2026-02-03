Названы два простых способа проверить здоровье сердца в домашних условиях

Онколог Владимир Ивашков заявил, что заболевания сердца являются главной причиной смертности как в России, так и во всем мире. На своем YouTube-канале он подсказал россиянам два простых способа проверить здоровье этого органа в домашних условиях.

Ивашков посоветовал выбрать одну неделю в году и измерять артериальное давление утром и вечером. Полученные показатели стоит записывать в блокнот или в заметки на телефоне. По словам доктора, результаты в этом случае будут намного точнее, чем при однократном измерении артериального давления в кабинете у врача.

«Нормальным считается давление до 130 на 85. Если ваши домашние измерения регулярно показывают цифры выше, то это повод записаться к терапевту или кардиологу», — пояснил специалист.

Кроме того, он призвал измерить окружность талии. Если данный показатель больше 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин, то у человека может быть абдоминальное ожирение, которое повышает риск развития болезней сердца, добавил Ивашков.

Ранее хирург Сергей Тарабарин рассказал о привычках, повышающих риск развития тромбоза. По его утверждению, алкогольные напитки делают кровь более густой.