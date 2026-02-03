Что происходит в организме после отказа от сигарет

Врач Ана Перес Баллеста заявила, что положительные изменения в организме после отказа от курения хоть и происходят поэтапно, но будут заметны уже с самого начала. Ее слова приводит издание 20minutos.

Как рассказала Баллеста, уже через 20 минут после последней сигареты у человека произойдет нормализация пульса. В результате сердце начнет работать с меньшими усилиями.

«Через 24 часа уровень угарного газа в крови падает вдвое, уровень кислорода повышается, а риск развития инфаркта снижается», — уточнила доктор.

Через двое суток обоняние и вкусовые ощущения станут острее. Спустя несколько недель легкие начнут функционировать на 10 процентов лучше, добавила специалистка.

В долгосрочной перспективе, по словам Баллесты, у человека значительно уменьшится риск развития нескольких видов рака и инсульта.

