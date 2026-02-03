В Минсельхозе сообщили, что россияне едят слишком много сахара

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова сообщила, что введение акциза на сахаросодержащие напитки было во многом обусловлено многократным превышением норм потребления сахара в стране.

Об этом она заявила на пленарной сессии конгресса "СМАРТздрав" в Национальном центре "Россия".

«Что касается потребления сахара — здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%», — передает ее слова РИА Новости.

Ранее, в октябре прошлого года, министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что россияне употребляют сахара в четыре раза больше медицинских рекомендаций, а соли — почти в 2,5 раза выше нормы.

Акциз на напитки с добавленным сахаром действует в России с 2023 года. Его текущая ставка составляет 11 рублей за литр.