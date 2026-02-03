Нутрициолог рассказала, как не набирать килограммы на удаленной работе

Удаленная работа приносит определенную свободу действий, но негативно сказывается на здоровье, в частности, ведет к набору веса.

«Редкий человек на желанной удаленке не увидит минимум +3 кг за месяц при условии, что сохранит прежним рацион. Все дело в той даже скудной активности, которую имеют офисные работники: освежающая прогулка до метро, легкий бег по эскалаторам, перемещение по опенспейсу на совещания, прогулка до ближайшего кафе и обратная дорога домой с небольшим набегом на продуктовый магазинчик. Бонусом к удаленной работе идет гиподинамия и, как следствие, отечность», - сообщила нутрициолог Анастасия Костомаха.

Она отметила, что даже не самый активный офисный сотрудник в мегаполисе совершает около 3-5 тысяч шагов в день при здоровой норме в 10 тысяч шагов.

«Именно поэтому всем сотрудникам, работающим из дома, важно не только следить за нормой КБЖУ, которая соответствует возрасту, полу и интенсивности физической нагрузки, но и следить за снижением соленой пищи, которая провоцирует отечность, а также за употреблением простой питьевой воды вместо сладких напитков, в том числе газированных», - сообщила нутрициолог.

Для контроля минимальной активности можно использовать фитнес браслеты или умные часы, чтобы фиксировать свой день по шагам (оптимально 10000 шагов).

«Смартфон дома не очень информативный прибор, так как мы не всегда держим его в руках, например, когда направляемся в уборную, а это значит, что некоторая часть шагов будет не засчитана. Должна предупредить, что на удаленке достаточно сложно набрать норму шагов, если вы не выходите хотя бы на прогулку. Тогда на помощь приходят танцы, которыми комфортно заниматься даже на небольшой площади квартиры. Если вы возьмете под свой тщательный контроль и на ежедневной основе свое питание, употребление должного объема белка, снижение объема соленой пищи, питьевую дисциплину, а также будете нахаживать оптимальное количество шагов, то вы сохраните здоровье, не будете страдать от отечности, а также приведете в тонус свое тело без чрезмерных затрат усилий и времени», - резюмировала нутрициолог.

Справка «СП»:

КБЖУ - это калории, белки, жиры, углеводы, базовые макронутриенты, составляющие основу питания. Норма КБЖУ означает оптимальное соотношение всех компонентов, удовлетворяющее потребностям организма.