Тренер назвала идеальный комплекс упражнений для стройности

Снижение активности зимой быстро приводит к скованности, потере тонуса мышц и уставшему виду. Чтобы этого избежать, спортивный тренер и эксперт по нутрициологии Анна Бодрова в разговоре с Life.ru представила короткий домашний комплекс упражнений, который помогает сохранить лёгкость и подтянутость тела даже в холодное время года.

© Чемпионат.com

«Для видимого эффекта достаточно 10 минут в день. Заниматься можно дома, в комфортном темпе, без фанатизма, давления или спешки. Важно просто двигаться каждый день», — подчёркивает специалист.

Она отметила, что даже минимальное движение улучшает кровообращение и лимфоток, что делает кожу свежее, а тело — более упругим.

Комплекс состоит из пяти упражнений, которые вместе занимают пять минут. Его нужно повторить два раза.

Приседания (1 минута) — для подтяжки ног, ягодиц и улучшения кровотока. Выпады на месте (по 30 секунд на каждую ногу) — для разминки и поддержания стройности ног. Отжимания (10-12 повторений) — для тонуса рук и плеч. Можно выполнять от стены или дивана, если сложно делать классические. Планка (30 секунд) — для укрепления мышц кора и улучшения осанки. Шаги на месте (1 минута) — для активного разгона крови по телу.

Тренер советует легко интегрировать эту мини-тренировку в распорядок дня: утром — для бодрости, вечером — для снятия напряжения. Главный секрет успеха, по её мнению, — не интенсивность, а регулярность.