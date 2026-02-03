Врач рассказал о важности подбора обуви зимой

Руководитель лор-клиники доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил, что даже кратковременное пребывание на морозе в легкой обуви с открытыми щиколотками чревато переохлаждением и воспалением дыхательной системы. Об этом пишет Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

«До сих пор люди, особенно подростки, ходят в летней обуви или легких кроссовках, называя их зимними. Но это недопустимо. Обувь должна быть с высокой подошвой, хорошо утепленной и не пропускающей холодный воздух. Чем выше нога от земли и плотнее мех, тем меньше риск переохлаждения и воспаления слизистой оболочки полости носа», — говорит доктор.

Специалист раскритиковал моду на легкие носки, узкие брюки и открытые щиколотки. Такой стиль одеваться не сочетается с морозами. Охлаждение тканей может произойти моментально, а замерзшие ноги и руки приводят к воспалениям в носоглотке. Носки нужно носить шерстяные и всегда иметь с собой перчатки.

По словам врача, переохлаждение представляет опасность и для верхней частей тела. Может произойти воспаление гайморовых и лобных пазух. На морозе опасны даже разговоры, включая телефонные, и дыхание через рот, что приводит к фарингиту и ларингиту.