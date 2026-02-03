Перечислены самые бесполезные рекомендации стоматолога

Удаление нерва «на всякий случай» — одна из самых бесполезных рекомендаций стоматолога. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач стоматологии «Дантистофф», кандидат медицинских наук Артем Харламов.

© РИА Новости

«У здорового зуба необязательно удалять нервы перед протезированием. И даже больше — это прямое нарушение принципа минимального вмешательства. К тому же "живой" зуб более долговечен и устойчив к жевательным нагрузкам. Если у пациента нет ни пульпита, ни периодонтита, зуб можно и нужно оставить в живых даже под коронкой. При адекватном охлаждении и использовании современных боров здоровые ткани способны выдержать процедуру обработки под коронку», — заявил эксперт.

Врач объяснил, что пульпа — сложный пучок сосудов и нервов, который обеспечивает питание зуба. По его словам, депульпация — это серьезная операция, в результате которой происходит полное уничтожение биологической системы зуба: он перестает получать питательные вещества.

Еще одна плохая рекомендация, как утверждает стоматолог, — удаление нерва мышьяком. Харламов заявил, что это длительная и довольно опасная процедура, которая может привести к воспалению, химическому ожогу слизистой или некрозу тканей.

«При наличии современной анестезии и инструментов для механического расширения каналов этот метод кажется чем-то средневековым. Стоматологи, которые придерживаются принципов доказательной медицины, лечат каналы под анестезией с использованием микроскопа и современных инструментов. Такой метод позволяет тщательно очистить и герметично запломбировать каналы за одно посещение, без боли и лишних рисков для пациента», — объяснил эксперт.

В список спорных методов Харламов также внес использование резорцин-формалиновой пасты для лечения каналов.

«Метод заключается в пропитывании каналов зуба смесью формалина и фенольных соединений, которая "мумифицирует" ткани пульпы. Главная опасность — в токсичности формалина. Он может проникать глубоко за пределы корня, что приводит к хроническому воспалению и повреждению костной ткани. Но даже если обошлось без осложнений, обработать каналы повторно или поставить имплант после такого лечения практически невозможно. Сам же зуб становится хрупким и приобретает характерный розовато-коричневый оттенок, который невозможно устранить никаким отбеливанием», — рассказал врач.

По его словам, современная доказательная медицина требует пломбирования корневых каналов инертными материалами в сочетании с биосовместимыми герметиками. Он отметил, что это надежный метод, который к тому же не оказывает системного токсического действия на организм.

Харламов заявил, что металлокерамические коронки являются безнадежно устаревшей рекомендацией.

«Есть несколько нюансов. Во-первых, металл может вызывать хроническое раздражение тканей десны, особенно у людей с чувствительной слизистой. Во-вторых, никель и некоторые другие сплавы могут вызывать аллергию. В-третьих, при наличии других металлических конструкций (например, имплантов), может возникнуть гальванизм — неприятное ощущение тока или металлический привкус во рту», — рассказал стоматолог.

Он также обратил внимание, что из-за толщины металлокерамической коронки нужно очень сильно спиливать зуб.

Харламов добавил, что цементное соединение со временем ослабевает и повышается риск возникновения вторичного кариеса под коронкой.

«На сегодняшний день существуют более щадящие и эстетичные решения. Мы используем цельнокерамические и циркониевые коронки. Они прочнее металлокерамики, полностью биосовместимы и выглядят намного лучше», — поделился эксперт.

Стоматолог также призвал отказаться от серебрения молочных зубов, который долго и упорно применяли в детской стоматологии в качестве безболезненной альтернативы лечению кариеса.

«Начнем с того, что серебрение эффективно только на стадии пятна. Когда уже образовалась кариозная полость, оно абсолютно бесполезно и только маскирует проблему, которая продолжает развиваться. Все бактерии и налет остаются в полости рта и продолжают разрушать зуб, просто делают это чуть медленнее. А еще после серебрения зубы чернеют, что приносит ребенку заметный психологический дискомфорт и кучу комплексов», — объяснил врач.

Он добавил, что современные методы профилактики кариеса основаны на реминерализации и использовании фторидов, которые укрепляют эмаль без побочных эффектов.

Эксперт также выступил против базальных (они же поднадкостничные) имплантов — массивной металлической конструкции, которая опирается не на костную ткань, а на ее поверхность под надкостницей. Как объяснил врач, имплант не врастает в кость челюсти, как современные «винты», а соединяется с ней через плотную фиброзную ткань.

«На самом деле эта операция требует обнажения большого участка кости, а технология сопряжена с большим риском осложнений. Среди них — повреждение нервов или верхнечелюстной пазухи, расшатывание имплантов и их отторжение. Современные методы, костная пластика и классическая имплантация, дают гораздо более предсказуемый и долговечный результат», — заявил Харламов.

Еще один вредный совет, по мнению врача, — отбеливание без профессиональной гигиены. Харламов объяснил, что после такой процедуры зубы осветляются неравномерно и становятся пятнистыми. Он рассказал, что профессиональную гигиену перед отбеливанием делают для того, чтобы удалить зубной налет и поверхностные пигменты. Эмаль очищается, и отбеливающий гель ложится на нее равномерно. Стоматолог обратил внимание, что правильная последовательность действий включает профессиональную гигиену, реминерализацию и только потом отбеливание.

Кроме того, Харламов считает спорным удаление зубов мудрости без показаний.

«Попытки лечить зубы мудрости (особенно при наличии показаний к удалению, таких как ретенция, дистопия, перикоронит) часто оказываются бесполезными. Из-за сложности доступа и анатомии каналов качественно запломбировать их практически невозможно, что ведет к обострениям и новым осложнениям. Но, с другой стороны, удаление должно быть обоснованным, даже в случае этих "проблемных" восьмерок. Если зуб мудрости полностью прорезался, не вызывает боли и участвует в жевании, нет смысла подвергать пациента ненужной операции», — заявил эксперт.

На приеме у стоматолога Харламов посоветовал не стесняться задавать вопросы и просить ссылки на исследования. Он также призвал сравнивать мнения, если есть какие-то сомнения.