Врач рассказала, как правильно «чистить» организм
Популярные детокс-программы, обещающие «очистить» организм от шлаков и токсинов, — чаще всего не более чем маркетинг. Наш тело — это совершенная самоочищающаяся система, и ему не нужны экстремальные диеты или дорогостоящие процедуры. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова.
Специалист объяснила, что процессы детоксикации идут непрерывно и в них задействованы печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа. Печень, главный «фильтр» организма, работает в две фазы: сначала обезвреживает токсины, а затем подготавливает их к выведению.
«Вместо того чтобы искать чудодейственные средства, лучше поддержать естественные механизмы очищения, следуя простым и научно обоснованным принципам», — подчёркивает врач.
Ольга Александрова рекомендует придерживаться семи правил.
- Сократите поток токсинов. Ограничьте в рационе полуфабрикаты, продукты с консервантами и искусственными красителями, алкоголь и избыток кофеина.
- Выбирайте щадящую кулинарию. Отдавайте предпочтение приготовлению на пару, тушению и запеканию вместо жарки.
- Ешьте больше клетчатки. Овощи, фрукты, крупы и бобовые (около пяти-шести порций в день) — основа для здоровья кишечника, главного пути выведения отходов.
- Контролируйте мясо и сахар. Достаточно употреблять мясо два-три раза в неделю. Избыток сахара нарушает процессы детоксикации и ускоряет старение.
- Пейте достаточно жидкости. Не менее двух литров воды в день, преимущественно в первой половине. Полезно начинать утро со стакана воды с лимоном, а также пить овощные соки и травяные чаи.
- Двигайтесь и правильно дышите. Физическая активность улучшает крово- и лимфоток, а глубокое дыхание помогает лёгким выводить летучие токсины.
- Используйте баню или сауну (если нет противопоказаний). Это активизирует очищение через кожу. Контрастный душ отлично тонизирует.
Эксперт призывает не доверять агрессивной рекламе «очищающих» средств.