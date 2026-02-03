Как правильно «чистить» организм

Популярные детокс-программы, обещающие «очистить» организм от шлаков и токсинов, — чаще всего не более чем маркетинг. Наш тело — это совершенная самоочищающаяся система, и ему не нужны экстремальные диеты или дорогостоящие процедуры. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова.

© Чемпионат.com

Специалист объяснила, что процессы детоксикации идут непрерывно и в них задействованы печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа. Печень, главный «фильтр» организма, работает в две фазы: сначала обезвреживает токсины, а затем подготавливает их к выведению.

«Вместо того чтобы искать чудодейственные средства, лучше поддержать естественные механизмы очищения, следуя простым и научно обоснованным принципам», — подчёркивает врач.

Ольга Александрова рекомендует придерживаться семи правил.

Сократите поток токсинов. Ограничьте в рационе полуфабрикаты, продукты с консервантами и искусственными красителями, алкоголь и избыток кофеина.

Ограничьте в рационе полуфабрикаты, продукты с консервантами и искусственными красителями, алкоголь и избыток кофеина. Выбирайте щадящую кулинарию. Отдавайте предпочтение приготовлению на пару, тушению и запеканию вместо жарки.

Отдавайте предпочтение приготовлению на пару, тушению и запеканию вместо жарки. Ешьте больше клетчатки. Овощи, фрукты, крупы и бобовые (около пяти-шести порций в день) — основа для здоровья кишечника, главного пути выведения отходов.

Овощи, фрукты, крупы и бобовые (около пяти-шести порций в день) — основа для здоровья кишечника, главного пути выведения отходов. Контролируйте мясо и сахар. Достаточно употреблять мясо два-три раза в неделю. Избыток сахара нарушает процессы детоксикации и ускоряет старение.

Достаточно употреблять мясо два-три раза в неделю. Избыток сахара нарушает процессы детоксикации и ускоряет старение. Пейте достаточно жидкости. Не менее двух литров воды в день, преимущественно в первой половине. Полезно начинать утро со стакана воды с лимоном, а также пить овощные соки и травяные чаи.

Не менее двух литров воды в день, преимущественно в первой половине. Полезно начинать утро со стакана воды с лимоном, а также пить овощные соки и травяные чаи. Двигайтесь и правильно дышите. Физическая активность улучшает крово- и лимфоток, а глубокое дыхание помогает лёгким выводить летучие токсины.

Физическая активность улучшает крово- и лимфоток, а глубокое дыхание помогает лёгким выводить летучие токсины. Используйте баню или сауну (если нет противопоказаний). Это активизирует очищение через кожу. Контрастный душ отлично тонизирует.

Эксперт призывает не доверять агрессивной рекламе «очищающих» средств.