Лечение снаружи и изнутри: как восстановить кожу вокруг носа после насморка

Заложенность носа — неприятное состояние, которое ощутимо снижает качество жизни. Помимо того, что при этом симптоме можно на время лишиться вкуса и обоняния, он также негативно отражается на коже вокруг носа. На ней могут появиться раздражение, шелушение и даже небольшие корки, из-за того что при насморке приходится часто сморкаться и промывать нос. Как вылечить кожу после насморка, «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной.

Она объяснила, что из-за использования капель и промывания носа, а также из-за выделений происходит контактный дерматит, или мацерация кожи.

Чтобы справиться с последствиями на коже, понадобятся мази сочетанного действия с заживляющим эффектом: метилурацил, депантенол. Они позволяют смягчать кожу и регенерировать ткани, — рассказала собеседница «ВМ».

Также существуют ухаживающие кремы специально для мацерированной кожи, которые содержат кератолитические препараты. Они позволяют ускорить процесс регенерации и обновления кожи.

Нужно выбирать кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином, маслами жожоба, авокадо, алоэ вера. Важно, чтобы они не содержали отдушек. Перед выходом на улицу необходимо смазывать кожу защитным кремом от мороза, — посоветовала эксперт.

Помочь коже восстановиться можно не только с использованием лечебных мазей и увлажняющих кремов. Дерматолог порекомендовала:

увлажнять воздух в помещениях, где вы находитесь:

пить полтора–два литра воды в день;

избегать частого высмаркивания и промакивания салфетками — это раздражает кожу.

Кроме этого, нужно обязательно обогатить рацион продуктами с жирорастворимыми витаминами A, D. Можно есть печень трески по одной чайной ложке утром. И, конечно же, обратитесь за лечением к ЛОР-врачу, чтобы быстрее вылечиться от насморка, — заключила Мухина.

Может ли насморк стать хроническим и как его вылечить быстро и безопасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.