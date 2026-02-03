Названа причина трети злокачественных опухолей

Изменения в метаболизме человека, вызванные ожирением, могут повышать риски развития онкологических заболеваний. При этом около трети от всех злокачественных новообразований связаны с избыточной массой тела, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.

«Ряд метаболических изменений, а также гормональные нарушения, связанные с ожирением, могут увеличивать риск развития злокачественных новообразований. Ожирение воздействует сразу по нескольким механизмам, усиливая влияние этих факторов. На сегодняшний день считается, что почти треть всех злокачественных опухолей ассоциирована с избыточной массой тела», — сказал он.

По его словам, употребление в пищу красного мяса связано с повышенным риском развития колоректального рака.

«Речь идет, прежде всего, о переработанных мясных продуктах — колбасах, беконе, сосисках и аналогичных изделиях. Мы достоверно знаем, что алкоголь тоже значимо повышает риск возникновения опухолей. А вот употребление овощей и других продуктов, богатых клетчаткой, наоборот, снижает онкологические риски», — заключил он.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, академик РАН Наталья Мокрышева сообщила ТАСС о том, что на текущий момент каждый третий гражданин РФ страдает от ожирения, а количество граждан с диагностированным ожирением в России в ближайшие десятилетия не сократится.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.

Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля.