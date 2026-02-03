Чем полезен степпер и как правильно заниматься дома

Степпер — компактный тренажер, который имитирует ходьбу человека по ступенькам. В последнее время он обрел большую популярность в Сети. Насколько полезна ходьба на степпере и есть ли противопоказания, «Вечерняя Москва» разбиралась вместе со специалистом.

Чем полезен степпер и насколько он эффективен

По словам фитнес-тренера Сергея Литовченко, степпер — полезный инструмент для кардиотренировок в домашних условиях. В холодную погоду и снегопады это мастхэв для достижения суточной нормы активности. Однако, чтобы увидеть результат, важно заниматься регулярно.

«Занятия на степпере могут быть эффективны только в долгосрочной перспективе, если человек будет уделять этому занятию по 30 минут три раза в неделю. Если же вспоминать о тренажере раз в месяц и использовать его по 15 минут, результата не будет», — предупредил собеседник «ВМ».

Важно знать, что степпер прорабатывает только мышцы ног, поэтому процесс похудения только с помощью этого девайса будет долгим, отметил эксперт:

«Для того чтобы быстро похудеть, необходимо задействовать все группы мышц, в их числе: спина, грудь, руки, пресс и ягодицы. На степпере это невозможно. Поэтому лучше выбрать степпер в качестве дополнительной нагрузки к основным тренировкам. Если человек регулярно занимается спортом, соблюдает дефицит калорий и достаточно спит, то дополнительные занятия на степпере ускорят процесс похудения за счет большего расхода калорий. При этом важно, чтобы ходьба на тренажере длилась больше 15 минут, чтобы запустился процесс сжигания энергии».

Как правильно ходить на степпере

Фитнес-тренер подчернкул: чтобы достичь результата, важно правильно использовать тренажер:

«Необходимо постепенно увеличивать нагрузку: начинать лучше с 10 минут активной ходьбы на тренажере и каждое занятие увеличивать нагрузку на пять минут, доходя до 45 минут использования. В этом случае организм постепенно начнет привыкать к нагрузке и не будет испытывать стресс. При этом новичкам не стоит ходить на степпере больше часа».

Также важно соблюдать правильную технику ходьбы на степпере, отметил Литовченко:

спина должна быть прямой;

корпус нельзя отклонять назад, лучше направить его вперед;

при ходьбе колени должны оставаться полусогнутыми;

наступать нужно с пятки на носок;

дышать необходимо через нос.

Риски и противопоказания

Литовченко предупредил, что использование степпера может навредить, если у человека есть проблемы со здоровьем, в частности:

нарушена координация движения;

проблемы с коленными суставами;

травмы.

«Если человек ощущает недомогание во время занятий на степпере, необходимо сойти с тренажера и в ближайшее время обратиться к специалисту. Врач проведет необходимые обследования, чтобы исключить травмы, воспалительные процессы и серьезные недуги. При любых дискомфортных ощущениях необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил, насколько безопасна может быть для человека ходьба на степпере», — посоветовал тренер.

