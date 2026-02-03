Эндокринолог объяснил, как правильно сбросить лишний вес

После длительных праздников многие сталкиваются с набором веса и скачками аппетита. Врач-эндокринолог «Инвитро» Лидия Биндюкова в беседе с URA.RU рассказала, как грамотно вернуться к здоровому режиму без вреда для организма.

Специалист объяснила, что обильное питание перегружает организм калориями и переводит метаболизм в «режим запасания». Постоянные углеводные перекусы приводят к повышенной выработке инсулина, который блокирует использование жира как источника энергии, а также нарушают баланс гормонов голода и сытости.

Вместо строгих диет и изнуряющих тренировок врач рекомендует мягкий и постепенный подход.

Восстановить режим: вернуть регулярные приёмы пищи, начать с полноценного завтрака и пить достаточно воды.

вернуть регулярные приёмы пищи, начать с полноценного завтрака и пить достаточно воды. Скорректировать рацион: делать акцент на сочетании белка и клетчатки, полезных жирах, минимизировать сладкое, чтобы избежать «углеводных качелей».

делать акцент на сочетании белка и клетчатки, полезных жирах, минимизировать сладкое, чтобы избежать «углеводных качелей». Двигаться без стресса: начинать с прогулок, катания на лыжах или коньках — лёгкой, но регулярной активности.

начинать с прогулок, катания на лыжах или коньках — лёгкой, но регулярной активности. Избегать жёстких запретов: они часто приводят к срывам. Эффективнее заранее разрешить себе 1-2 «плановых» отклонения от режима в неделю.

Биндюкова предостерегла от жёстких диет, детоксов и интервального голодания, которые дают быстрый, но краткосрочный эффект и замедляют метаболизм. Единственный полезный «детокс» — это отказ от алкоголя.

За месяц реально уменьшить отёчность и немного снизить процент жира — например, на 1-2 кг. Для этого достаточно сократить соль, сахар и алкоголь, убрать жидкие калории, увеличить количество клетчатки, есть достаточно белка, спать 7-8 часов и тренироваться 2-3 раза в неделю без изнеможения, отметила эндокринолог. Попытки сбросить 10 кг за месяц, по её словам, опасны и почти всегда приводят к быстрому возврату веса.