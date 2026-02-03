Специалист ответил, какой предмет гигиены нужно менять после ОРВИ

После простуды или другой ОРВИ необходимо менять зубную щетку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» менеджер продуктовой линейки зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан. Он объяснил, что пренебрежение этим правилом может спровоцировать воспаление полости рта.

«После выздоровления основная угроза связана не с вирусом — к нему у организма уже сформированы антитела. Риск возникает в другой плоскости: иммунная система еще не полностью восстановилась, а значит даже обычная бактериальная микрофлора полости рта может становиться причиной воспалений», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, бактерии с поверхности одной щетки могут распространиться на другие хранящиеся рядом — даже если щетки не соприкасаются, бактерии легко передаются через брызги воды и пар.

«Ни промывание, ни сушка не позволяют полностью устранить бактерии с поверхности щетки, — предупредил Шэньхан. — Самым надежным профилактическим решением остается ее своевременная замена. Дополнительно следует промывать щетку под проточной водой после каждого использования, хранить ее вертикально в хорошо проветриваемом месте и избегать закрытых футляров, где создается благоприятная среда для размножения бактерий».

