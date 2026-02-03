Специалист объяснил, какая одежда может вызвать тромбоз во время перелета

Перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. Об этом предупредил испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо в комментарии изданию Diez Minutos.

© Газета.Ru

По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов. Особенно опасен тромбоз глубоких вен: оторвавшийся сгусток может попасть в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии — потенциально смертельное осложнение.

Висо подчеркнул, что узкая одежда — не единственный фактор риска во время перелета. Существенную роль также играют длительная неподвижность, обезвоживание и пониженное давление в салоне самолета, которое влияет на кровообращение. Все эти факторы усиливают склонность крови к сгущению.

В группе повышенного риска находятся беременные женщины, люди после недавних операций и женщины, принимающие оральные контрацептивы. У беременных риск тромбоза возрастает из-за гормональных изменений и давления увеличенной матки на вены таза, что затрудняет отток крови от ног. Гормональные контрацептивы, в свою очередь, могут повышать свертываемость крови, создавая дополнительные условия для образования тромбов.

Чтобы снизить риск тромбоза во время перелета, врач советует выбирать свободную одежду и по возможности двигаться. Если встать и пройтись невозможно, Висо рекомендует простое упражнение: регулярно сгибать и разгибать стопы, поднимая носки вверх к голени. Такое движение активирует икроножные мышцы, которые помогают «прокачивать» кровь по венам и тем самым заметно снижают вероятность образования тромбов.