$77.0291.25

Врач Соломатина назвала болезни, при которых нельзя есть блины

Вечерняя Москва

Несмотря на традиционную любовь россиян к блинам на Масленицу, некоторым категориям людей стоит проявлять осторожность при употреблении этих изделий. Об этом предупредила терапевт, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

При каких болезнях нельзя есть блины
© РИА Новости

Соломатина перечислила заболевания, при которых чрезмерное увлечение блинами нежелательно: язвенная болезнь желудка, панкреатит, патологии печени и кишечника. Отмечено, что большую роль играют качество ингредиентов и тип начинки.

Также блины не рекомендуются людям с диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь многое зависит от того, какие блины и какие ингредиенты могут вызвать индивидуальную непереносимость, не говоря уже об аллергиях. Людям, страдающим запорами, также стоит быть осторожными, — продолжила она.

Врач посоветовала отказаться от жирных и жареных блинов, приготовленных на белом пшеничном тесте, заменяя их менее калорийными вариантами, такими как цельнозерновые блины с овощами или ягодами. Она предложила готовить блины, регулярно смазывая сковороду небольшим количеством масла, а не жарить их в избытке жира, чтобы минимизировать образование вредных соединений.

При грамотном подходе к выбору теста и начинок можно насладиться блюдом без вреда для здоровья, подчеркнула Соломатина в беседе с Life.ru.

Главный эпидемиолог РФ Геннадий Онищенко ранее предложил на Масленицу есть столько блинов, «сколько влезает». В свою очередь эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михлева рассказала, как не набрать лишние килограммы за этот период.