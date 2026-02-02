При каких болезнях нельзя есть блины

Несмотря на традиционную любовь россиян к блинам на Масленицу, некоторым категориям людей стоит проявлять осторожность при употреблении этих изделий. Об этом предупредила терапевт, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Соломатина перечислила заболевания, при которых чрезмерное увлечение блинами нежелательно: язвенная болезнь желудка, панкреатит, патологии печени и кишечника. Отмечено, что большую роль играют качество ингредиентов и тип начинки.

Также блины не рекомендуются людям с диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь многое зависит от того, какие блины и какие ингредиенты могут вызвать индивидуальную непереносимость, не говоря уже об аллергиях. Людям, страдающим запорами, также стоит быть осторожными, — продолжила она.

Врач посоветовала отказаться от жирных и жареных блинов, приготовленных на белом пшеничном тесте, заменяя их менее калорийными вариантами, такими как цельнозерновые блины с овощами или ягодами. Она предложила готовить блины, регулярно смазывая сковороду небольшим количеством масла, а не жарить их в избытке жира, чтобы минимизировать образование вредных соединений.

При грамотном подходе к выбору теста и начинок можно насладиться блюдом без вреда для здоровья, подчеркнула Соломатина в беседе с Life.ru.

Главный эпидемиолог РФ Геннадий Онищенко ранее предложил на Масленицу есть столько блинов, «сколько влезает». В свою очередь эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михлева рассказала, как не набрать лишние килограммы за этот период.