Биохимик назвал неожиданный продукт для экстренного снятия стресса

Этот продукт помогает быстро успокоиться. Речь идёт о картофельных чипсах, рассказала в беседе с NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.

По её словам, этот продукт работает как своеобразный транспорт для триптофана — аминокислоты, которая служит основой для выработки «гормона счастья» серотонина.

«Механизм прост и элегантен. Быстрые углеводы из картофеля провоцируют выброс инсулина. Гормон отправляет конкурирующие аминокислоты в мышцы, освобождая путь триптофану прямиком в мозг. Добавьте сюда небольшое количество белка из самого картофеля — и получите биохимическую формулу мгновенного успокоения», — пояснила специалист.

По словам Дивинской, этот комплексный процесс может сработать даже быстрее, чем при употреблении традиционно рекомендуемых для борьбы со стрессом продуктов, таких как орехи или бананы.

Однако биохимик подчеркнула, что речь идёт лишь об экстренном, редком применении этого метода. Регулярное употребление чипсов из-за высокого содержания соли, жиров и калорий может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.