Терапевт назвал болезни, которые провоцируют преждевременное старение

С 2026 года в Центрах здоровья люди смогут пройти обследования по выявлению неинфекционных заболеваний и прочих изменений в организме, которые запускают преждевременное старение. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что такое преждевременное старение и какие механизмы ускоряют этот процесс.

Что такое преждевременное старение

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, преждевременное старение — это патологическое состояние, при котором проявление возрастных изменений начинается нетипично рано.

Какие болезни его запускают

Запустить этот процесс могут приобретенные болезни неинфекционного характера, среди которых:

сахарный диабет;

атеросклероз;

гипертоническая болезнь;

болезнь Альцгеймера.

Несвоевременная диагностика этих заболеваний ведет к необратимым изменениям в организме и быстрому запуску механизмов старения, — предупредила врач.

Какие существуют механизмы старения

Механизмы преждевременного старения отличаются в зависимости от хронических заболеваний, которые были диагностированы у человека, рассказала Чернышова:

При сахарном диабете постоянно повышенный сахар разрушает белки, вызывая хроническое воспаление в организме, которое вредит другим жизненно важным органам.

При гипертонии повышенное давление повреждает сосуды, что приводит к кислородному голоданию мозга, и он утрачивает свои когнитивные функции.

При атеросклерозе тоже страдают сосуды мозга, поэтому процесс старения протекает быстрее. Плохой холестерин нарушает их проходимость, а со временем полностью поражает. Начинается кислородное голодание, которое нарушает мыслительные процессы и объем памяти человека.

При болезни Альцгеймера в организме накапливаются патологические белки бета-амилоиды, которые встраиваются между нейронными соединениями, ломают их структуру и нарушают передачу сигналов. Человек растрачивает нейроны, которые отвечают за память.

Как следствие, человек лишается кратковременной памяти и теряет собственную личность, — добавила доктор.

Что еще приближает старение

Помимо неинфекционных заболеваний, преждевременное старение могут спровоцировать и другие факторы, среди которых:

недостаточное количество сна;

неправильное питание;

лишний вес;

загрязненная внешняя среда;

вредные привычки.

При наличии хронических заболеваний, ускоряющих старение организма, перечисленные внешние факторы в несколько раз повышают риск преждевременного разрушения сосудов и нарушения когнитивных функций, — заключила Чернышова.

