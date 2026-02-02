Терапевт назвал болезни, которые провоцируют преждевременное старение

Терапевт Чернышова назвала болезни, которые провоцируют преждевременное старение
С 2026 года в Центрах здоровья люди смогут пройти обследования по выявлению неинфекционных заболеваний и прочих изменений в организме, которые запускают преждевременное старение. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что такое преждевременное старение и какие механизмы ускоряют этот процесс.
Что такое преждевременное старение
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, преждевременное старение — это патологическое состояние, при котором проявление возрастных изменений начинается нетипично рано.
Какие болезни его запускают
Запустить этот процесс могут приобретенные болезни неинфекционного характера, среди которых:
- сахарный диабет;
- атеросклероз;
- гипертоническая болезнь;
- болезнь Альцгеймера.
Несвоевременная диагностика этих заболеваний ведет к необратимым изменениям в организме и быстрому запуску механизмов старения, — предупредила врач.
Какие существуют механизмы старения
Механизмы преждевременного старения отличаются в зависимости от хронических заболеваний, которые были диагностированы у человека, рассказала Чернышова:
- При сахарном диабете постоянно повышенный сахар разрушает белки, вызывая хроническое воспаление в организме, которое вредит другим жизненно важным органам.
- При гипертонии повышенное давление повреждает сосуды, что приводит к кислородному голоданию мозга, и он утрачивает свои когнитивные функции.
- При атеросклерозе тоже страдают сосуды мозга, поэтому процесс старения протекает быстрее. Плохой холестерин нарушает их проходимость, а со временем полностью поражает. Начинается кислородное голодание, которое нарушает мыслительные процессы и объем памяти человека.
- При болезни Альцгеймера в организме накапливаются патологические белки бета-амилоиды, которые встраиваются между нейронными соединениями, ломают их структуру и нарушают передачу сигналов. Человек растрачивает нейроны, которые отвечают за память.
Как следствие, человек лишается кратковременной памяти и теряет собственную личность, — добавила доктор.
Что еще приближает старение
Помимо неинфекционных заболеваний, преждевременное старение могут спровоцировать и другие факторы, среди которых:
- недостаточное количество сна;
- неправильное питание;
- лишний вес;
- загрязненная внешняя среда;
- вредные привычки.
При наличии хронических заболеваний, ускоряющих старение организма, перечисленные внешние факторы в несколько раз повышают риск преждевременного разрушения сосудов и нарушения когнитивных функций, — заключила Чернышова.
