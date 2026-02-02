Врач объяснил, почему не стоит летать на самолете в тесных джинсах

Врач Мануэль Висо призвал отказаться от перелета в узких джинсах. Его слова приводит издание Diez Minutos.

По словам Висо, опасность перелета в тесных джинсах состоит в том, что они сдавливают ноги, из-за чего существенно ухудшается венозный отток. В результате у человека может возникнуть тромбоз, предупредил доктор.

И хотя такой тип одежды является далеко не единственной причиной появления этого заболевания в самолете, узкие джинсы — реальный фактор риска, подчеркнул он. Другими причинами тромбоза во время перелета врач назвал отсутствие движения, обезвоживание организма и само давление в салоне авиалайнера. В зоне особого риска находятся беременные женщины, люди, которые недавно перенесли операцию, а также женщины, принимающие оральные контрацептивы, добавил Висо.